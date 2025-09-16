DSSSB PRT Exam Pattern 2025: दिल्ली प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का एग्जाम पैटर्न,यहां देखें

DSSSB PRT Exam Pattern 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर परिषद विभागों के लिए प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के 1180 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसका सिलेबस आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है। DSSSB PRT सिलेबस शिक्षकों के लिए एक रोडमैप की तरह काम करता है। इसमें उन जरूरी विषयों और टॉपिक के बारे में बताया गया है, जिन पर उन्हें परीक्षा पास करने के लिए ध्यान देना होगा।

सिलेबस की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे उम्मीदवारों को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने, ज्यादा अंकों वाले टॉपिक के लिए समय बांटने और सही स्टडी मटेरियल चुनने में मदद मिलती है। आपकी तैयारी में मदद करने के लिए, हमने यहां सभी विषयों के लिए लेटेस्ट DSSSB PRT परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में बताया है।

DSSSB PRT Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के 1180 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। Registration प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी और 16 अक्टूबर को समाप्त होगी। Candidates का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। चुने गए Candidates को 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक की मासिक सैलरी मिलेगी।