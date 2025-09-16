DSSSB PRT Exam Pattern 2025: दिल्ली प्राइमरी असिस्टेंट टीचर का एग्जाम पैटर्न,यहां देखें

RRB NTPC Answer Key 2025, Download Now!
By Priyanka Pal
Sep 16, 2025, 12:06 IST

DSSSB PRT Exam Pattern 2025: DSSSB PRT सिलेबस में छह विषय शामिल हैं, जैसे, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अंग्रेजी, हिंदी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और संबंधित विषय। जो उम्मीदवार DSSSB PRT परीक्षा देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जरूर देख लेना चाहिए।

DSSSB PRT Exam Pattern 2025: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने शिक्षा निदेशालय और नई दिल्ली नगर परिषद विभागों के लिए प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के 1180 पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसका सिलेबस आधिकारिक अधिसूचना में बताया गया है। DSSSB PRT सिलेबस शिक्षकों के लिए एक रोडमैप की तरह काम करता है। इसमें उन जरूरी विषयों और टॉपिक के बारे में बताया गया है, जिन पर उन्हें परीक्षा पास करने के लिए ध्यान देना होगा।

सिलेबस की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। इससे उम्मीदवारों को अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानने, ज्यादा अंकों वाले टॉपिक के लिए समय बांटने और सही स्टडी मटेरियल चुनने में मदद मिलती है। आपकी तैयारी में मदद करने के लिए, हमने यहां सभी विषयों के लिए लेटेस्ट DSSSB PRT परीक्षा पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में बताया है।

DSSSB PRT Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के 1180 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। Registration प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी और 16 अक्टूबर को समाप्त होगी। Candidates का चयन लिखित परीक्षा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। चुने गए Candidates को 35,400 रुपये से लेकर 1,12,400 रुपये तक की मासिक सैलरी मिलेगी।

भर्ती प्राधिकरण

दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB)

पोस्ट नाम

सहायक शिक्षक और प्राथमिक शिक्षक

विज्ञापन सं.

05/2025

कुल रिक्तियां

1180

आवेदन प्रारंभ तिथि

17 सितंबर 2025 (दोपहर 12 बजे)

आवेदन की अंतिम तिथि

16 अक्टूबर 2025 (रात 11:59 बजे)

आवेदन का तरीका

ऑनलाइन

योग्यता

डीएसएसएसबी पीआरटी 2025 के लिए पात्रता के लिए भारतीय नागरिकता, न्यूनतम 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा की डिग्री, बी.एल.एड/डी.एल.एड, सीटीईटी पेपर 1 आवश्यक है।

आधिकारिक वेबसाइट

dsssbonline.nic.in

चयन प्रक्रिया

कंप्यूटर-आधारित परीक्षण (सीबीटी)

वेतन

35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये (स्तर 6, समूह बी, अराजपत्रित)

DSSSB PRT परीक्षा पैटर्न

DSSSB PRT परीक्षा में छह सेक्शन होते हैं, जिसमें 200 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल होते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों को पेपर के स्ट्रक्चर और मार्किंग स्कीम को समझने के लिए एग्जाम पैटर्न को जानना जरूरी है।

  • DSSSB PRT परीक्षा Offline मोड में आयोजित की जाती है।
  • परीक्षा में कुल 200 ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाते हैं।
  • हर सवाल एक अंक का होता है।
  • हर गलत जवाब के लिए 0.25 अंक की नेगेटिव मार्किंग है।

डीएसएसएसबी पीआरटी परीक्षा पैटर्न

सामान्य जागरूकता

20

20

2 घंटे

सामान्य बुद्धि एवं तर्क क्षमता

20

20

अंकगणितीय और संख्यात्मक क्षमता

20

20

अंग्रेजी भाषा

20

20

हिंदी भाषा

20

20

संबंधित विषय (संबंधित विषय (शिक्षण पद्धति/बी.एल.एड./डी.एड./एनटीटी/जेबीटी, आदि) से प्रत्येक एक अंक के एमसीक्यू)

100

100

कुल

200

200

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

... Read More

