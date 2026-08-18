EMRS Tier 2 Result 2026: ईएमआरएस टियर-2 रिजल्ट nests.tribal.gov.in पर जल्द, ऐसे कर सकेंगे चेक

EMRS Tier 2 Result 2026: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) जल्द ही ईएमआरएस टियर-2 रिजल्ट जारी कर सकती है। रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in पर उपलब्ध होगा। 22 से 25 मार्च 2026 के बीच टियर 2 परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार रिजल्ट जारी होने के बाद इसे PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे। उम्मीदवार परिणाम PDF में अपना रोल नंबर सर्च करके रिजल्ट और चयन की स्थिति चेक कर सकते हैं। इस लेख में रिजल्ट डाउनलोड करने का तरीका, डायरेक्ट लिंक और आगे की चयन प्रक्रिया से जुड़ी पूरी जानकारी दी गई है। EMRS रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) जल्द ही EMRS टियर-2 रिजल्ट घोषित करने वाला है।टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों के लिए आयोजित इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले चरणों के लिए बुलाया जाएगा। भर्ती से संबंधित मुख्य विवरणों के लिए आप नीचे दी गई तालिका देखें।

परीक्षा का नाम EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE) 2025-26 आयोजक संस्थान का नाम नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) शामिल पद TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, JSA, लैब अटेंडेंट Tier 2 परीक्षा की तारीख 22 मार्च से 25 मार्च 2026 प्रोविजनल आंसर की जारी होने की तारीख 13 मई 2026 रिजल्ट तिथि अगस्त 2026 आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in EMRS Tier 2 Result 2026 कब आएगा? ईएमआरएस टियर 2 परीक्षा का रिजल्ट अब अंतिम चरण में है। उम्मीद है कि ईएमआरएस टियर-2 का रिजल्ट अगस्त 2026 के इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार इसे आधिकारिक वेबसाइट nests.tribal.gov.in से डाउनलोड कर सकेंगे। EMRS ESSE-2025 भर्ती अभियान के तहत कुल 7,267 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें TGT, PGT, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट और अकाउंटेंट सहित कई टीचिंग और नॉन-टीचिंग पद शामिल हैं।