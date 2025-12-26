Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने के पहले करें इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन , जानें कौन सी हैं टॉप जॉब्स

Year-Ender Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इस वर्ष भी सरकारी नौकरियों में कुछ उम्मीदवारों को सफलता हाथ लगी तो कुछ अपने आप को फिर से मौका देने के लिए और अपने भविष्य सँवारने के लिए एक बार फिर तैयारियों में लग गए हैं. ऐसे उम्मीदवारों की मदद के लिए हम यहाँ इस वर्ष के आखिरी में आई उन जॉब की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं जिसमें आवेदन कर के आप आने वाले वर्ष ने बेहतरीन और अपने योग्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. ये नौकरियां एसएससी, बैंक, विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों में, शिक्षा, रेलवे और तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित हैं. इन क्षेत्रों में 40 हजार से अधिक पदों पर भर्तियाँ होनी है, जिनकी आवेदन की अंतिम तारीख में अभी भी कुछ समय शेष है.आइये जानें ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जिनके लिए आप वर्ष के आखिरी तक आवेदन कर सकते हैं.
यूपी लेखपाल भर्ती
ये यूपी की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है. इस बार ये भर्तियाँ 7 हजार से अधिक पदों पर हो रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसम्बर से शुरू होने वाली है. उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दिए गए टेबल में चेक कर सकते हैं-
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)
|
पद
|
राजस्व लेखपाल
|
परीक्षा का नाम
|
लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025
|
पदों की संख्या
|
7994
|
आवेदन शुरू होने की तारीख
|
29 दिसम्बर से आवेदन शुरू
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
upsssc.gov.in
एसएससी कांस्टेबल जीडी
एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के 25 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है. एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के जरिए चयनित उम्मीदवारों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), असम राइफल्स (एआर) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) में पद आवंटित किए जाएंगे
|
परीक्षा का नाम
|
एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026
|
संचालन संस्था
|
कर्मचारी चयन आयोग (SSC)
|
रिक्तियां
|
25487
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
31 दिसम्बर 2025
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
ssc.gov.in
झारखंड विशेष सहायक शिक्षक:
झारखंड में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हुए हैं. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विशेष सहायक शिक्षकों के 3,451 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 12वीं पास के साथ विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 13 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं।
|
आर्गेनाइजेशन
|
झारखंड लोक सेवा आयोग
|
रिक्ति का नाम
|
स्पेशल टीचर
|
रिक्तियों की संख्या
|
3451
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
13 जनवरी 2026
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
jssc.jharkhand.gov.in
UP Police SI
यूपी पुलिस ने एक बार फिर एक बड़ी भर्ती निकाली है इस बार एस आई के 537 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है,इसके लिए ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है.
|
विभाग
|
यूपी पुलिस
|
रिक्ति का नाम
|
एस आई
|
पदों की संख्या
|
537
|
अंतिम तिथि
|
19 जनवरी 2026
|
ऑफिसियल वेबसाइट
|
upprpb.in
