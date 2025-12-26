Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने के पहले करें इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन , जानें कौन सी हैं टॉप जॉब्स

UGC NET Admit Card 2025
Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने के पहले करें इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन , जानें कौन सी हैं टॉप जॉब्स

By Sonal Mishra
Dec 26, 2025, 14:03 IST

Year Ender Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने वाला है और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अभी भी कुछ बेहतरीन सरकारी नौकरियों में आवेदन का आखिरी मौका बचा है, उम्मीदवारों के कम्फर्ट के लिए यहाँ हम उन सरकारियों नौकरियों की लिस्ट साझा कर रहे हैं जिसमें आवेदन कर के उम्मीदवार अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं.

Year-Ender Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इस वर्ष भी सरकारी नौकरियों में कुछ उम्मीदवारों को सफलता हाथ लगी तो कुछ अपने आप को फिर से मौका देने के लिए और अपने भविष्य सँवारने के लिए एक बार फिर तैयारियों में लग गए हैं. ऐसे उम्मीदवारों की मदद के लिए हम यहाँ इस वर्ष के आखिरी में आई उन जॉब की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं जिसमें आवेदन कर के आप आने वाले वर्ष ने बेहतरीन और अपने योग्य सरकारी नौकरी  प्राप्त कर सकते हैं. ये नौकरियां एसएससी, बैंक, विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों में, शिक्षा, रेलवे और तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित हैं. इन क्षेत्रों में 40 हजार से अधिक पदों पर भर्तियाँ होनी है, जिनकी आवेदन की अंतिम तारीख में अभी भी कुछ समय शेष है.आइये जानें ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जिनके लिए आप वर्ष के आखिरी तक आवेदन कर सकते हैं.

यूपी लेखपाल भर्ती

ये यूपी की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है. इस बार ये भर्तियाँ 7 हजार से अधिक पदों पर हो रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसम्बर से शुरू होने वाली है. उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दिए गए टेबल में चेक कर सकते हैं-

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC)

पद 

राजस्व लेखपाल

परीक्षा का नाम 

लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025

पदों की संख्या 

7994

आवेदन शुरू होने की तारीख 

29 दिसम्बर से आवेदन शुरू 

ऑफिशियल वेबसाइट 

upsssc.gov.in

एसएससी कांस्टेबल जीडी

एसएससी ने जीडी कांस्टेबल के 25 हजार से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है, इस भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर है. एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती 2025 के जरिए चयनित उम्मीदवारों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी), असम राइफल्स (एआर) और सचिवालय सुरक्षा बल (एसएसएफ) में पद आवंटित किए जाएंगे

परीक्षा का नाम

एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026

संचालन संस्था

कर्मचारी चयन आयोग (SSC)

रिक्तियां

25487

आवेदन की अंतिम तिथि 

31 दिसम्बर 2025  

ऑफिशियल वेबसाइट

ssc.gov.in

झारखंड विशेष सहायक शिक्षक:

झारखंड में शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित हुए हैं. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने विशेष सहायक शिक्षकों के 3,451 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 12वीं पास के साथ विशेष शिक्षा में डिप्लोमा और JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थी 13 जनवरी, 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। 

आर्गेनाइजेशन 

झारखंड लोक सेवा आयोग

रिक्ति का नाम 

स्पेशल टीचर 

रिक्तियों की संख्या 

3451

आवेदन की अंतिम तिथि 

13 जनवरी 2026

ऑफिसियल वेबसाइट 

jssc.jharkhand.gov.in

UP Police SI

यूपी पुलिस ने एक बार फिर एक बड़ी भर्ती निकाली है इस बार एस आई के  537 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई है,इसके लिए ग्रेजुएट युवा आवेदन कर सकते हैं आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी है.  

विभाग 

यूपी पुलिस 

रिक्ति का नाम 

एस आई 

पदों की संख्या 

537  

अंतिम तिथि 

19 जनवरी 2026  

ऑफिसियल वेबसाइट 

upprpb.in

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur.

... Read More

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

