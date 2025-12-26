Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने के पहले करें इन सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन , जानें कौन सी हैं टॉप जॉब्स

Year-Ender Government Jobs 2025: साल ख़त्म होने में अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं, इस वर्ष भी सरकारी नौकरियों में कुछ उम्मीदवारों को सफलता हाथ लगी तो कुछ अपने आप को फिर से मौका देने के लिए और अपने भविष्य सँवारने के लिए एक बार फिर तैयारियों में लग गए हैं. ऐसे उम्मीदवारों की मदद के लिए हम यहाँ इस वर्ष के आखिरी में आई उन जॉब की डिटेल्स शेयर कर रहे हैं जिसमें आवेदन कर के आप आने वाले वर्ष ने बेहतरीन और अपने योग्य सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं. ये नौकरियां एसएससी, बैंक, विभिन्न राज्यों के पुलिस विभागों में, शिक्षा, रेलवे और तकनीकी क्षेत्रों से संबंधित हैं. इन क्षेत्रों में 40 हजार से अधिक पदों पर भर्तियाँ होनी है, जिनकी आवेदन की अंतिम तारीख में अभी भी कुछ समय शेष है.आइये जानें ऐसी कौन सी नौकरियां हैं जिनके लिए आप वर्ष के आखिरी तक आवेदन कर सकते हैं.

यूपी लेखपाल भर्ती

ये यूपी की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है. इस बार ये भर्तियाँ 7 हजार से अधिक पदों पर हो रही है जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 29 दिसम्बर से शुरू होने वाली है. उम्मीदवार भर्ती से जुड़ी पूरी जानकारी नीचे दिए गए टेबल में चेक कर सकते हैं-