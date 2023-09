IBPS PO Admit Card 2023: आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड लिंक जल्द ibps.in पर होगा एक्टिव, जानें अपडेट

IBPS PO Admit Card 2023: बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस) 23 से 30 सितंबर और 01 अक्टूबर 2023 को प्रोबेशनरी ऑफिसर (सीआरपी पीओ/एमटी-XIII 2024-25) के पद के लिए ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। वही संस्थान जल्द ही आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को हॉल टिकट जारी करने वाला है। आईबीपीसी पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड बैंक की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर जारी किया जाएगा। एक बार जारी होने के बाद, उम्मीदवार अपने पंजीकरण नंबर/रोल नंबर और जन्म तिथि/पासवर्ड का उपयोग करके आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2023 दिनांक

उम्मीद की जारी है कि एडमिट कार्ड आज या कल में जारी हो सकता है। पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड आईबीपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। जैसे ही हॉल टिकट अपलोड होगा, वैसे ही उम्मीदवारों को इस लेख में आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक प्रदान किया जाएगा। एडमिट कार्ड में सटीक परीक्षा तिथि, समय, केंद्र, उम्मीदवार की फोटो, रोल नंबर, हस्ताक्षर और अन्य महत्वपूर्ण निर्देश उल्लेखित होंगे।

IBPS PO Prelims Admit Card 2023: पीईटी हॉल टिकट डाउनलोड लिंक

बैंक ने 11 सितंबर 2023 को प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग (पीईटी) के लिए एडमिट कार्ड जारी किया। जो उम्मीदवार आरक्षित हैं, वे अपने पंजीकरण विवरण का उपयोग करके आईबीपीएस पीओ पीईटी हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल साइट पर हॉल टिकट लिंक 17 सितंबर 2023 तक उपलब्ध रहेगा।

IBPS PO Admit Card 2023: प्रीलिम्स पीओ एडमिट कार्ड हाइलाइट

आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 3049 रिक्तियों की भर्ती के लिए जारी किया जाएगा, जो 11 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंकों में भरी जाएंगी। उम्मीदवार नीचे दिए टेबल से एडमिट कार्ड से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण विवरण देख सकते हैं:

परीक्षा संचालन निकाय का नाम बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान पद का नाम परिवीक्षाधीन अधिकारी (पीओ) रिक्त पदों की संख्या 3049 वर्ग एडमिट कार्ड आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड 2023 दिनांक सितम्बर 2023 का दूसरा सप्ताह आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा तिथि 2023 23, 30 सितंबर और 01 अक्टूबर 2023 चयन प्रक्रिया प्रारंभिक मुख्य साक्षात्कार आधिकारिक वेबसाइट www.ibps.in

IBPS PO Pre Call Letter 2023: आईबीपीएस हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें?

आप नीचे दी गई चरण दर चरण प्रक्रिया देख कर बैंक की ऑफिशियल साइट के माध्यम से आईबीपीएस पीओ प्री कॉल लेटर 2023 डाउनलोड कर सकते हैं :

चरण 1: आप IBPS की आधिकारिक वेबसाइट यानी ibps.in पर जाएं।

चरण 2: अब, होमपेज पर 'Link for Online Pre-Examination Training for candidates opting for PET under CRP-PO-XIII' लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: बाद में, आपको पंजीकरण विवरण का उपयोग करके वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा।

चरण 4: अब, हॉल टिकट लिंक पर क्लिक करें और एडमिट कार्ड चेक करें।

चरण 5: आईबीपीएस पीओ एडमिट कार्ड डाउनलोज करें और परीक्षा केंद्र पर ले जाने के लिए एक प्रिंट लें।

आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा 2023

आईबीपीएस पीओ प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन मोड के माध्यम आयोजित की जाएगी, परीक्षा में अंग्रेजी विषय पर 30 बहुविकल्पीय प्रश्न और संख्यात्मक योग्यता और तर्क क्षमता पर 35-35 प्रश्न दिए जाएंगे। प्रीलिम्स परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को 40% से अधिक अंक प्राप्त करने होंगे। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे।