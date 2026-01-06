JEE Main 2026 City Intimation Slip
Kerala School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

By Aayesha Sharma
Jan 6, 2026, 16:51 IST

Kerala School Holiday List 2026 is available with complete details of state, national, and festival holidays for schools. The list includes month-wise holidays, restricted holidays, and festival dates. It helps students, parents, and teachers plan studies, exams, travel, and celebrations throughout the academic year. Check this article to download the Kerala School Holiday List 2026 PDF.

Kerala School Holiday List 2026
Kerala School Holiday List 2026 has been released to help students, parents, and teachers plan the academic year in a better way. This holiday list includes all major national holidays, state festivals, religious occasions, and important cultural days observed in Kerala during 2026. The calendar clearly mentions holidays according to the Christian Era, Malayalam Era, and Saka Era, making it useful for everyone. 

Major holidays such as Republic Day, Vishu, Onam, Independence Day, Gandhi Jayanthi, and Christmas are included in the list. Some holidays related to festivals like Ramzan, Bakrid, and Muharram may change based on moon sighting. This article also provides a month-wise school holiday calendar and restricted holidays, along with an option to download the PDF for easy reference.

Sl. No.

Name of Holiday

Day

2026 (Christian Era)

Malayalam Era (1201–1202)

Saka Era (1947–48)

1

Mannam Jayanthi

Friday

02-01-2026

18-05-1201

12-10-1947

2

Republic Day

Monday

26-01-2026

12-06-1201

06-11-1947

3

Id-ul-Fitr (Ramzan)*

Friday

20-03-2026

06-08-1201

29-12-1947

4

Maundy Thursday

Thursday

02-04-2026

19-08-1201

12-01-1948

5

Good Friday

Friday

03-04-2026

20-08-1201

13-01-1948

6

Dr. B. R. Ambedkar Jayanthi

Tuesday

14-04-2026

01-09-1201

24-01-1948

7

Vishu

Wednesday

15-04-2026

02-09-1201

25-01-1948

8

May Day

Friday

01-05-2026

18-09-1201

11-02-1948

9

Id-ul-Ad’ha (Bakrid)*

Wednesday

27-05-2026

13-10-1201

06-03-1948

10

Muharram*

Thursday

25-06-2026

11-11-1201

04-04-1948

11

Karkadaka Vavu

Wednesday

12-08-2026

27-12-1201

21-05-1948

12

Independence Day

Saturday

15-08-2026

30-12-1201

24-05-1948

13

First Onam / Milad-i-Sherif*

Tuesday

25-08-2026

09-01-1202

03-06-1948

14

Thiruvonam

Wednesday

26-08-2026

10-01-1202

04-06-1948

15

Third Onam

Thursday

27-08-2026

11-01-1202

05-06-1948

16

Fourth Onam / Sree Narayana Guru Jayanthi / Ayyankali Jayanthi

Friday

28-08-2026

12-01-1202

06-06-1948

17

Sreekrishna Jayanthi

Friday

04-09-2026

19-01-1202

13-06-1948

18

Sree Narayana Guru Samadhi Day

Monday

21-09-2026

05-02-1202

30-06-1948

19

Gandhi Jayanthi

Friday

02-10-2026

16-02-1202

10-07-1948

20

Mahanavami

Tuesday

20-10-2026

03-03-1202

28-07-1948

21

Vijayadasami

Wednesday

21-10-2026

04-03-1202

29-07-1948

22

Christmas

Friday

25-12-2026

10-05-1202

04-10-1948

Note: Subject to change depending on the appearance of the moon.

Kerala School Restricted Holidays List 2026

Sl. No.

Holiday

Date

Day

1

Ayya Vaikunda Swami Jayanthi

04-03-2026

Wednesday

2

Avani Avittom

28-08-2026

Friday

3

Vishwakarma Day

17-09-2026

Thursday

Kerala School Holiday in January 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Mannam Jayanthi

Friday

02-01-2026

2

Republic Day

Monday

26-01-2026

Kerala School Holiday in March 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Id-ul-Fitr (Ramzan)*

Friday

20-03-2026

Kerala School Holiday in April 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Maundy Thursday

Thursday

02-04-2026

2

Good Friday

Friday

03-04-2026

3

Dr. B. R. Ambedkar Jayanthi

Tuesday

14-04-2026

4

Vishu

Wednesday

15-04-2026

Kerala School Holiday in May 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

May Day

Friday

01-05-2026

2

Id-ul-Ad’ha (Bakrid)*

Wednesday

27-05-2026

Kerala School Holiday in June 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Muharram*

Thursday

25-06-2026

Kerala School Holiday in August 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Karkadaka Vavu

Wednesday

12-08-2026

2

Independence Day

Saturday

15-08-2026

3

First Onam / Milad-i-Sherif*

Tuesday

25-08-2026

4

Thiruvonam

Wednesday

26-08-2026

5

Third Onam

Thursday

27-08-2026

6

Fourth Onam / Sree Narayana Guru Jayanthi / Ayyankali Jayanthi

Friday

28-08-2026

Kerala School Holiday in September 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Sreekrishna Jayanthi

Friday

04-09-2026

2

Sree Narayana Guru Samadhi Day

Monday

21-09-2026

Kerala School Holiday in October 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Gandhi Jayanthi

Friday

02-10-2026

2

Mahanavami

Tuesday

20-10-2026

3

Vijayadasami

Wednesday

21-10-2026

Kerala School Holiday in December 2026 

Sl. No.

Holiday Name

Day

Date

1

Christmas

Friday

25-12-2026

Students can download the Kerala School Holidays List 2026 PDF from the provided link below:

Kerala School Holidays List 2026 PDF

Kerala School Holiday List 2026 helps students and parents plan the academic year with clarity. The month-wise holiday calendar makes it easier to track important dates and festivals. Students and teachers can also download the PDF for quick and future reference.

