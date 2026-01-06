Kerala School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

Kerala School Holiday List 2026 has been released to help students, parents, and teachers plan the academic year in a better way. This holiday list includes all major national holidays, state festivals, religious occasions, and important cultural days observed in Kerala during 2026. The calendar clearly mentions holidays according to the Christian Era, Malayalam Era, and Saka Era, making it useful for everyone.
Major holidays such as Republic Day, Vishu, Onam, Independence Day, Gandhi Jayanthi, and Christmas are included in the list. Some holidays related to festivals like Ramzan, Bakrid, and Muharram may change based on moon sighting. This article also provides a month-wise school holiday calendar and restricted holidays, along with an option to download the PDF for easy reference.
Kerala School Holiday List 2026
|
Sl. No.
|
Name of Holiday
|
Day
|
2026 (Christian Era)
|
Malayalam Era (1201–1202)
|
Saka Era (1947–48)
|
1
|
Mannam Jayanthi
|
Friday
|
02-01-2026
|
18-05-1201
|
12-10-1947
|
2
|
Republic Day
|
Monday
|
26-01-2026
|
12-06-1201
|
06-11-1947
|
3
|
Id-ul-Fitr (Ramzan)*
|
Friday
|
20-03-2026
|
06-08-1201
|
29-12-1947
|
4
|
Maundy Thursday
|
Thursday
|
02-04-2026
|
19-08-1201
|
12-01-1948
|
5
|
Good Friday
|
Friday
|
03-04-2026
|
20-08-1201
|
13-01-1948
|
6
|
Dr. B. R. Ambedkar Jayanthi
|
Tuesday
|
14-04-2026
|
01-09-1201
|
24-01-1948
|
7
|
Vishu
|
Wednesday
|
15-04-2026
|
02-09-1201
|
25-01-1948
|
8
|
May Day
|
Friday
|
01-05-2026
|
18-09-1201
|
11-02-1948
|
9
|
Id-ul-Ad’ha (Bakrid)*
|
Wednesday
|
27-05-2026
|
13-10-1201
|
06-03-1948
|
10
|
Muharram*
|
Thursday
|
25-06-2026
|
11-11-1201
|
04-04-1948
|
11
|
Karkadaka Vavu
|
Wednesday
|
12-08-2026
|
27-12-1201
|
21-05-1948
|
12
|
Independence Day
|
Saturday
|
15-08-2026
|
30-12-1201
|
24-05-1948
|
13
|
First Onam / Milad-i-Sherif*
|
Tuesday
|
25-08-2026
|
09-01-1202
|
03-06-1948
|
14
|
Thiruvonam
|
Wednesday
|
26-08-2026
|
10-01-1202
|
04-06-1948
|
15
|
Third Onam
|
Thursday
|
27-08-2026
|
11-01-1202
|
05-06-1948
|
16
|
Fourth Onam / Sree Narayana Guru Jayanthi / Ayyankali Jayanthi
|
Friday
|
28-08-2026
|
12-01-1202
|
06-06-1948
|
17
|
Sreekrishna Jayanthi
|
Friday
|
04-09-2026
|
19-01-1202
|
13-06-1948
|
18
|
Sree Narayana Guru Samadhi Day
|
Monday
|
21-09-2026
|
05-02-1202
|
30-06-1948
|
19
|
Gandhi Jayanthi
|
Friday
|
02-10-2026
|
16-02-1202
|
10-07-1948
|
20
|
Mahanavami
|
Tuesday
|
20-10-2026
|
03-03-1202
|
28-07-1948
|
21
|
Vijayadasami
|
Wednesday
|
21-10-2026
|
04-03-1202
|
29-07-1948
|
22
|
Christmas
|
Friday
|
25-12-2026
|
10-05-1202
|
04-10-1948
Note: Subject to change depending on the appearance of the moon.
Kerala School Restricted Holidays List 2026
|
Sl. No.
|
Holiday
|
Date
|
Day
|
1
|
Ayya Vaikunda Swami Jayanthi
|
04-03-2026
|
Wednesday
|
2
|
Avani Avittom
|
28-08-2026
|
Friday
|
3
|
Vishwakarma Day
|
17-09-2026
|
Thursday
Students can download the Kerala School Holidays List 2026 PDF from the provided link below:
Kerala School Holidays List 2026 PDF
Kerala School Holiday List 2026 helps students and parents plan the academic year with clarity. The month-wise holiday calendar makes it easier to track important dates and festivals. Students and teachers can also download the PDF for quick and future reference.
