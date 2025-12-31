Jammu and Kashmir School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

Jammu and Kashmir School Holiday List 2026 is an important reference for students, parents, teachers, and school administrators. This holiday calendar includes all major national holidays, regional festivals, provincial holidays, local holidays, and restricted holidays applicable during the academic year 2026.
A clear understanding of the school holiday schedule helps students plan their studies, revisions, and family activities in advance, while schools can manage examinations and academic events more effectively.
This article provides a complete, month-wise Jammu and Kashmir school holiday calendar 2026, along with detailed tables for provincial, local, and restricted holidays. Students can also download the official J&K school holiday list 2026 PDF from here.
Jammu and Kashmir Holidays List 2026
Students can refer to the Jammu and Kashmir Holidays List 2026 to plan their studies, exam preparation, and school activities in advance.
|
S. No.
|
Name of the Holiday
|
Date
|
Day
|
1
|
Guru Gobind Singh Ji’s Birthday
|
05-01-2026
|
Monday
|
2
|
Shab-i-Miraj
|
17-01-2026
|
Saturday
|
3
|
Republic Day
|
26-01-2026
|
Monday
|
4
|
Mahashivratri
|
15-02-2026
|
Sunday
|
5
|
Shab-i-Qadr
|
17-03-2026
|
Tuesday
|
6
|
1st Navratra
|
19-03-2026
|
Thursday
|
7
|
Jumat-ul-Vida
|
20-03-2026
|
Friday
|
8
|
Nauroz
|
21-03-2026
|
Saturday
|
9
|
Eid-ul-Fitr
|
21-03-2026
|
Saturday
|
10
|
Ramanavami
|
26-03-2026
|
Thursday
|
11
|
Baisakhi
|
14-04-2026
|
Tuesday
|
12
|
Birthday of Dr. B. R. Ambedkar
|
14-04-2026
|
Tuesday
|
13
|
Buddha Purnima
|
01-05-2026
|
Friday
|
14
|
Eid-ul-Azha
|
27-05-2026 & 28-05-2026
|
Wednesday & Thursday
|
15
|
Ashoora
|
26-06-2026
|
Friday
|
16
|
Guru Hargobind Ji’s Birthday
|
05-07-2026
|
Sunday
|
17
|
Independence Day
|
15-08-2026
|
Saturday
|
18
|
Eid-i-Milad-ul-Nabi
|
26-08-2026
|
Wednesday
|
19
|
Friday following Eid-i-Milad-ul-Nabi
|
28-08-2026
|
Friday
|
20
|
Janamashtami
|
04-09-2026
|
Friday
|
21
|
Birthday of Maharaja Hari Singh Ji
|
23-09-2026
|
Wednesday
|
22
|
Mahatma Gandhi’s Birthday
|
02-10-2026
|
Friday
|
23
|
Mahanavami
|
20-10-2026
|
Tuesday
|
24
|
Dussehra
|
20-10-2026
|
Tuesday
|
25
|
Accession Day
|
26-10-2026
|
Monday
|
26
|
Diwali
|
08-11-2026
|
Sunday
|
27
|
Guru Nanak Dev Ji’s Birthday
|
24-11-2026
|
Tuesday
|
28
|
Christmas Day
|
25-12-2026
|
Friday
Note:
All Muslim holidays are subject to the appearance of the moon.
(i) Provincial Holidays (Kashmir Province) – 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Date
|
Day
|
1
|
Friday following Shab-i-Miraj
|
23-01-2026
|
Friday
|
2
|
Urs Shah-i-Hamdan Sahib
|
23-05-2026
|
Saturday
|
3
|
Mela Khir Bhawani
|
22-06-2026
|
Monday
|
4
|
Urs Sheikh Noor-ud-Din Sahib
|
08-10-2026
|
Thursday
(ii) Provincial Holidays (Jammu Province) – 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Date
|
Day
|
1
|
Lohri
|
13-01-2026
|
Tuesday
|
2
|
Shri Guru Ravi Das’s Birthday
|
01-02-2026
|
Sunday
|
3
|
Holi
|
04-03-2026
|
Wednesday
(iii) Local Holidays – 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Date
|
Day
|
1
|
Mela Bahu Fort (Jammu District only)
|
26-03-2026
|
Thursday
|
2
|
Mahavir Jayanti (Jammu District only)
|
31-03-2026
|
Tuesday
|
3
|
Good Friday (Jammu District only)
|
03-04-2026
|
Friday
|
4
|
Urs Shah Farid-ud-Din Sahib (Kishtwar District only)*
|
21-06-2026
|
Sunday
|
5
|
Sarthal Devi Ji Yatra (Kishtwar District only)
|
21-07-2026 & 22-07-2026
|
Tuesday & Wednesday
|
6
|
Kailash Yatra (Tehsil Bhaderwah & Bhalla only)
|
09-09-2026 & 10-09-2026
|
Wednesday & Thursday
|
7
|
Mela Pat (Tehsil Bhaderwah & Bhalla only)
|
18-09-2026 & 19-09-2026
|
Friday & Saturday
|
8
|
Urs Shah Asrar-ud-Din Sahib (Kishtwar, Doda & Ramban only)*
|
10-11-2026
|
Tuesday
(iv) Restricted Holidays – 2026
|
S. No.
|
Holiday Name
|
Date
|
Day
|
1
|
Parshuram Jayanti (Jammu Province only)
|
19-04-2026
|
Sunday
|
2
|
Martyr’s Day of Guru Arjun Dev Ji
|
16-06-2026
|
Tuesday
|
3
|
Kabir Jayanti (Jammu Province only)
|
29-06-2026
|
Monday
|
4
|
Raksha Bandhan
|
28-08-2026
|
Friday
Students can check the following link below to download the Jammu and Kashmir Holidays List 2026 PDF.
|
Jammu and Kashmir Holidays List 2026 PDF
Jammu and Kashmir School Holiday List 2026 provides a clear and well-structured overview of all important school holidays for the academic year. By referring to this month-wise holiday calendar, students and parents can plan studies, exams, and vacations more efficiently. Downloading the official J&K school holiday list 2026 PDF ensures easy access to accurate holiday information whenever needed.
