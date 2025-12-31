SSC GD Apply Online 2025
Jammu and Kashmir School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

By Aayesha Sharma
Dec 31, 2025, 13:26 IST

Jammu and Kashmir School Holiday List 2026 offers a complete overview of all school holidays, including national, provincial, local, and restricted holidays. This month-wise holiday calendar helps students and parents plan academics and vacations. Downloading the official J&K school holiday list 2026 PDF ensures easy access to accurate and updated holiday information throughout the year. In this article students can easily find the Jammu and Kashmir School Holiday List PDF for 2026.

Jammu and Kashmir School Holiday List 2026
Jammu and Kashmir School Holiday List 2026

Jammu and Kashmir School Holiday List 2026 is an important reference for students, parents, teachers, and school administrators. This holiday calendar includes all major national holidays, regional festivals, provincial holidays, local holidays, and restricted holidays applicable during the academic year 2026. 

A clear understanding of the school holiday schedule helps students plan their studies, revisions, and family activities in advance, while schools can manage examinations and academic events more effectively.

This article provides a complete, month-wise Jammu and Kashmir school holiday calendar 2026, along with detailed tables for provincial, local, and restricted holidays. Students can also download the official J&K school holiday list 2026 PDF from here.

Jammu and Kashmir Holidays List 2026

Students can refer to the Jammu and Kashmir Holidays List 2026 to plan their studies, exam preparation, and school activities in advance.

S. No.

Name of the Holiday

Date

Day

1

Guru Gobind Singh Ji’s Birthday

05-01-2026

Monday

2

Shab-i-Miraj

17-01-2026

Saturday

3

Republic Day

26-01-2026

Monday

4

Mahashivratri

15-02-2026

Sunday

5

Shab-i-Qadr

17-03-2026

Tuesday

6

1st Navratra

19-03-2026

Thursday

7

Jumat-ul-Vida

20-03-2026

Friday

8

Nauroz

21-03-2026

Saturday

9

Eid-ul-Fitr

21-03-2026

Saturday

10

Ramanavami

26-03-2026

Thursday

11

Baisakhi

14-04-2026

Tuesday

12

Birthday of Dr. B. R. Ambedkar

14-04-2026

Tuesday

13

Buddha Purnima

01-05-2026

Friday

14

Eid-ul-Azha

27-05-2026 & 28-05-2026

Wednesday & Thursday

15

Ashoora

26-06-2026

Friday

16

Guru Hargobind Ji’s Birthday

05-07-2026

Sunday

17

Independence Day

15-08-2026

Saturday

18

Eid-i-Milad-ul-Nabi

26-08-2026

Wednesday

19

Friday following Eid-i-Milad-ul-Nabi

28-08-2026

Friday

20

Janamashtami

04-09-2026

Friday

21

Birthday of Maharaja Hari Singh Ji

23-09-2026

Wednesday

22

Mahatma Gandhi’s Birthday

02-10-2026

Friday

23

Mahanavami

20-10-2026

Tuesday

24

Dussehra

20-10-2026

Tuesday

25

Accession Day

26-10-2026

Monday

26

Diwali

08-11-2026

Sunday

27

Guru Nanak Dev Ji’s Birthday

24-11-2026

Tuesday

28

Christmas Day

25-12-2026

Friday

Note:
All Muslim holidays are subject to the appearance of the moon.

(i) Provincial Holidays (Kashmir Province) – 2026

S. No.

Holiday Name

Date

Day

1

Friday following Shab-i-Miraj

23-01-2026

Friday

2

Urs Shah-i-Hamdan Sahib

23-05-2026

Saturday

3

Mela Khir Bhawani

22-06-2026

Monday

4

Urs Sheikh Noor-ud-Din Sahib

08-10-2026

Thursday

(ii) Provincial Holidays (Jammu Province) – 2026

S. No.

Holiday Name

Date

Day

1

Lohri

13-01-2026

Tuesday

2

Shri Guru Ravi Das’s Birthday

01-02-2026

Sunday

3

Holi

04-03-2026

Wednesday

(iii) Local Holidays – 2026

S. No.

Holiday Name

Date

Day

1

Mela Bahu Fort (Jammu District only)

26-03-2026

Thursday

2

Mahavir Jayanti (Jammu District only)

31-03-2026

Tuesday

3

Good Friday (Jammu District only)

03-04-2026

Friday

4

Urs Shah Farid-ud-Din Sahib (Kishtwar District only)*

21-06-2026

Sunday

5

Sarthal Devi Ji Yatra (Kishtwar District only)

21-07-2026 & 22-07-2026

Tuesday & Wednesday

6

Kailash Yatra (Tehsil Bhaderwah & Bhalla only)

09-09-2026 & 10-09-2026

Wednesday & Thursday

7

Mela Pat (Tehsil Bhaderwah & Bhalla only)

18-09-2026 & 19-09-2026

Friday & Saturday

8

Urs Shah Asrar-ud-Din Sahib (Kishtwar, Doda & Ramban only)*

10-11-2026

Tuesday

(iv) Restricted Holidays – 2026

S. No.

Holiday Name

Date

Day

1

Parshuram Jayanti (Jammu Province only)

19-04-2026

Sunday

2

Martyr’s Day of Guru Arjun Dev Ji

16-06-2026

Tuesday

3

Kabir Jayanti (Jammu Province only)

29-06-2026

Monday

4

Raksha Bandhan

28-08-2026

Friday

Students can check the following link below to download the Jammu and Kashmir Holidays List 2026 PDF.

Jammu and Kashmir Holidays List 2026 PDF

Jammu and Kashmir School Holiday List 2026 provides a clear and well-structured overview of all important school holidays for the academic year. By referring to this month-wise holiday calendar, students and parents can plan studies, exams, and vacations more efficiently. Downloading the official J&K school holiday list 2026 PDF ensures easy access to accurate holiday information whenever needed.

