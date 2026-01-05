Bihar STET Result 2025
Telangana School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

By Aayesha Sharma
Jan 5, 2026, 13:44 IST

Telangana School Holiday List 2026 provides a complete, month-wise overview of school holidays observed across the state. It includes national holidays, state festivals, and religious occasions, helping students, parents, and teachers plan academic schedules, exams, and personal activities in advance with better organisation.

Telangana School Holiday List 2026
Telangana School Holiday List 2026

Telangana School Holiday List 2026 is an important reference for students, parents, and teachers across the state. It provides a complete list of school holidays observed during the academic year, including national holidays, state festivals, and religious occasions. Knowing the holiday dates in advance helps families plan travel, festivals, and personal activities without affecting studies. 

For students, this calendar supports better study planning, exam preparation, and revision schedules. Teachers and schools can also use the holiday list to organise academic activities and assessments properly. This article presents the month-wise Telangana School Holiday Calendar 2026 in an easy format and also provides a direct option to download the official PDF for future use.

Telangana School Holiday List 2026

Telangana School Holiday List 2026 includes all major festivals and national holidays observed by schools across the state. This holiday schedule helps students, parents, and teachers plan studies, exams, and vacations in an organised manner throughout the year.

Sl. No.

Occasion / Festival

Date

Day

1

Bhogi

14-01-2026

Wednesday

2

Sankranti / Pongal

15-01-2026

Thursday

3

Republic Day

26-01-2026

Monday

4

Maha Shivaratri

15-02-2026

Sunday

5

Holi

03-03-2026

Tuesday

6

Ugadi

19-03-2026

Thursday

7

Eid-ul-Fitr (Ramzan)

21-03-2026

Saturday

8

Following Day of Ramzan

22-03-2026

Sunday

9

Sri Rama Navami

27-03-2026

Friday

10

Good Friday

03-04-2026

Friday

11

Babu Jagjivan Ram’s Birthday

05-04-2026

Sunday

12

Dr. B. R. Ambedkar’s Birthday

14-04-2026

Tuesday

13

Eid-ul-Azha (Bakrid)

27-05-2026

Wednesday

14

Shahadat Imam Hussain (R.A.) 10th Moharram

26-06-2026

Friday

15

Bonalu

10-08-2026

Monday

16

Independence Day

15-08-2026

Saturday

17

Eid Milad-un-Nabi

26-08-2026

Wednesday

18

Sri Krishna Astami

04-09-2026

Friday

19

Vinayaka Chavithi

14-09-2026

Monday

20

Mahatma Gandhi Jayanthi

02-10-2026

Friday

21

Saddula Bathukamma

18-10-2026

Sunday

22

Vijaya Dasami / Dussehra

20-10-2026

Tuesday

23

Following Day of Vijaya Dasami

21-10-2026

Wednesday

24

Deepavali

08-11-2026

Sunday

25

Kartika Purnima / Guru Nanak’s Jayanthi

24-11-2026

Tuesday

26

Christmas

25-12-2026

Friday

27

Following Day of Christmas (Boxing Day)

26-12-2026

Saturday

Telangana School Holiday List 2026 Download PDF

Check the link given below to download the Telangana School Holiday List 2026 PDF:

Telangana School Holiday List 2026

Telangana School Holiday List 2026 serves as a useful guide for academic and personal planning. Students and schools can manage studies, exams, and activities more effectively using this calendar. Downloading the official PDF ensures quick access to accurate holiday information throughout the year.

