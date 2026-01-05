Telangana School Holiday List 2026: Month-wise School Holiday Calendar, Download PDF

Telangana School Holiday List 2026 is an important reference for students, parents, and teachers across the state. It provides a complete list of school holidays observed during the academic year, including national holidays, state festivals, and religious occasions. Knowing the holiday dates in advance helps families plan travel, festivals, and personal activities without affecting studies.
For students, this calendar supports better study planning, exam preparation, and revision schedules. Teachers and schools can also use the holiday list to organise academic activities and assessments properly. This article presents the month-wise Telangana School Holiday Calendar 2026 in an easy format and also provides a direct option to download the official PDF for future use.
Telangana School Holiday List 2026 includes all major festivals and national holidays observed by schools across the state.
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Bhogi
|
14-01-2026
|
Wednesday
|
2
|
Sankranti / Pongal
|
15-01-2026
|
Thursday
|
3
|
Republic Day
|
26-01-2026
|
Monday
|
4
|
Maha Shivaratri
|
15-02-2026
|
Sunday
|
5
|
Holi
|
03-03-2026
|
Tuesday
|
6
|
Ugadi
|
19-03-2026
|
Thursday
|
7
|
Eid-ul-Fitr (Ramzan)
|
21-03-2026
|
Saturday
|
8
|
Following Day of Ramzan
|
22-03-2026
|
Sunday
|
9
|
Sri Rama Navami
|
27-03-2026
|
Friday
|
10
|
Good Friday
|
03-04-2026
|
Friday
|
11
|
Babu Jagjivan Ram’s Birthday
|
05-04-2026
|
Sunday
|
12
|
Dr. B. R. Ambedkar’s Birthday
|
14-04-2026
|
Tuesday
|
13
|
Eid-ul-Azha (Bakrid)
|
27-05-2026
|
Wednesday
|
14
|
Shahadat Imam Hussain (R.A.) 10th Moharram
|
26-06-2026
|
Friday
|
15
|
Bonalu
|
10-08-2026
|
Monday
|
16
|
Independence Day
|
15-08-2026
|
Saturday
|
17
|
Eid Milad-un-Nabi
|
26-08-2026
|
Wednesday
|
18
|
Sri Krishna Astami
|
04-09-2026
|
Friday
|
19
|
Vinayaka Chavithi
|
14-09-2026
|
Monday
|
20
|
Mahatma Gandhi Jayanthi
|
02-10-2026
|
Friday
|
21
|
Saddula Bathukamma
|
18-10-2026
|
Sunday
|
22
|
Vijaya Dasami / Dussehra
|
20-10-2026
|
Tuesday
|
23
|
Following Day of Vijaya Dasami
|
21-10-2026
|
Wednesday
|
24
|
Deepavali
|
08-11-2026
|
Sunday
|
25
|
Kartika Purnima / Guru Nanak’s Jayanthi
|
24-11-2026
|
Tuesday
|
26
|
Christmas
|
25-12-2026
|
Friday
|
27
|
Following Day of Christmas (Boxing Day)
|
26-12-2026
|
Saturday
Telangana School Holiday in January 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Bhogi
|
14-01-2026
|
Wednesday
|
2
|
Sankranti / Pongal
|
15-01-2026
|
Thursday
|
3
|
Republic Day
|
26-01-2026
|
Monday
Telangana School Holiday in February 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Maha Shivaratri
|
15-02-2026
|
Sunday
Telangana School Holiday in March 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Holi
|
03-03-2026
|
Tuesday
|
2
|
Ugadi
|
19-03-2026
|
Thursday
|
3
|
Eid-ul-Fitr (Ramzan)
|
21-03-2026
|
Saturday
|
4
|
Following Day of Ramzan
|
22-03-2026
|
Sunday
|
5
|
Sri Rama Navami
|
27-03-2026
|
Friday
Telangana School Holiday in April 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Good Friday
|
03-04-2026
|
Friday
|
2
|
Babu Jagjivan Ram’s Birthday
|
05-04-2026
|
Sunday
|
3
|
Dr. B. R. Ambedkar’s Birthday
|
14-04-2026
|
Tuesday
Telangana School Holiday in May 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Eid-ul-Azha (Bakrid)
|
27-05-2026
|
Wednesday
Telangana School Holiday in June 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Shahadat Imam Hussain (R.A.) – 10th Moharram
|
26-06-2026
|
Friday
Telangana School Holiday in August 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Bonalu
|
10-08-2026
|
Monday
|
2
|
Independence Day
|
15-08-2026
|
Saturday
|
3
|
Eid Milad-un-Nabi
|
26-08-2026
|
Wednesday
Telangana School Holiday in September 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Sri Krishna Astami
|
04-09-2026
|
Friday
|
2
|
Vinayaka Chavithi
|
14-09-2026
|
Monday
Telangana School Holiday in October 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Mahatma Gandhi Jayanthi
|
02-10-2026
|
Friday
|
2
|
Saddula Bathukamma
|
18-10-2026
|
Sunday
|
3
|
Vijaya Dasami / Dussehra
|
20-10-2026
|
Tuesday
|
4
|
Following Day of Vijaya Dasami
|
21-10-2026
|
Wednesday
Telangana School Holiday in November 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Deepavali
|
08-11-2026
|
Sunday
|
2
|
Kartika Purnima / Guru Nanak’s Jayanthi
|
24-11-2026
|
Tuesday
Telangana School Holiday in December 2026
|
Sl. No.
|
Occasion / Festival
|
Date
|
Day
|
1
|
Christmas
|
25-12-2026
|
Friday
|
2
|
Following Day of Christmas (Boxing Day)
|
26-12-2026
|
Saturday
Telangana School Holiday List 2026 Download PDF
Check the link given below to download the Telangana School Holiday List 2026 PDF:
|
Telangana School Holiday List 2026
Telangana School Holiday List 2026 serves as a useful guide for academic and personal planning. Students and schools can manage studies, exams, and activities more effectively using this calendar. Downloading the official PDF ensures quick access to accurate holiday information throughout the year.
