MSBTE Winter 2025 Hall Ticket OUT: MSBTE हॉल टिकट msbte.ac.in पर जारी,डाउनलोड करें विंटर परीक्षा का हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Oct 16, 2025, 16:07 IST

महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन (MSBTE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर कई तरह के डिप्लोमा Courses के लिए विंटर परीक्षा 2025 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक और MSBTE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के स्टेप्स देख सकते हैं।

MSBTE Winter 2025 Hall Ticket OUT
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने कई डिप्लोमा Courses और अन्य परीक्षाओं के लिए विंटर परीक्षाओं के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। MSBTE एडमिट कार्ड 2025 को आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in पर ऑनलाइन जारी किया गया है। विंटर परीक्षाएं 2025, 11 नवंबर 2025 को शुरू होंगी और 03 दिसंबर 2025 को समाप्त होंगी। हालांकि, प्रैक्टिकल परीक्षाएं 28 अक्टूबर से शुरू होने वाली हैं। सभी छात्र नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक का उपयोग करके अपने MSBTE विंटर एडमिट कार्ड 2025 को देख और डाउनलोड कर सकते हैं। MSBTE एडमिट कार्ड PDF डाउनलोड करने के लिए, छात्रों को अपने एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करना होगा।

MSBTE विंटर 2025 हॉल टिकट डाउनलोड लिंक

MSBTE ने विंटर 2025 परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। छात्र अपने एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट msbte.ac.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

MSBTE Winter Hall Ticket Link

MSBTE हॉल टिकट कैसे डाउनलोड करें?

MSBTE एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के तरीके जानने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन करें:

स्टेप 1: यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट MSBTE.ac.in पर जाएं।

स्टेप 2: मेन्यू बार पर दिए गए “लॉगिन” विकल्प को चुनें और “स्टूडेंट लॉगिन” सेगमेंट पर क्लिक करें।

स्टेप 3: एक नया पेज खुलेगा, यहां अपने एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके लॉग इन करें।

स्टेप 4: एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

स्टेप 6: एडमिट कार्ड PDF को डाउनलोड करें और उसका प्रिंट निकाल लें।

MSBTE हॉल टिकट पर दी गई जानकारी

MSBTE एडमिट कार्ड 2025 में छात्र की व्यक्तिगत जानकारी और परीक्षा का विवरण होगा। एडमिट कार्ड में Candidates की निम्नलिखित जानकारी शामिल होगी।

  •    Candidates का नाम

  •    परीक्षा का नाम

  •    Registration नंबर

  •    Candidate की तस्वीर और हस्ताक्षर

  •    रोल नंबर

  •    पिता का नाम

  •    परीक्षा केंद्र

  •    परीक्षा की तारीख और समय

  •    लिंग

MSBTE Exam Date 2025 Notice PDF

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था ने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की एग्जाम डेटशीट जारी कर दी है। आधिकारिक सूचना के अनुसार, परीक्षाएं 11 नवंबर, 2025 को शुरू हो गई हैं। छात्र नीचे दी गई Course-अनुसार एग्जाम डेटशीट देख सकते हैं।

MSBTE विंटर 2025 Exam Date PDF 

MSBTE विंटर परीक्षा 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां

नीचे दी गई टेबल में MSBTE विंटर 2025 की पूरी डेटशीट दी गई है:

परीक्षा विवरण

शुरू होने की तारीख

समाप्त होने की तारीख

प्रैक्टिकल परीक्षा

28 अक्टूबर, 2025

06 नवंबर, 2025

थ्योरी परीक्षा

11 नवंबर, 2025

3 दिसंबर, 2025

Result की घोषणा

जनवरी 2026 का दूसरा हफ्ता (संभावित)

  

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

