NABARD Grade A Result 2026: नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर स्कोरकार्ड जारी, जानें कैसे करें Download
NABARD Assistant Manager Result 2026: NABARD Assistant Manager Group A Result 2026 Released: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ने नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रुप ए Exam Result 2026 जारी कर दिया है। छात्र रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट के साथ नीचे से डायरेक्ट लिंक पाएं।
NABARD Assistant Manager Group A Result 2026 Released: नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) में ऑफिसर बनने का सपना देख रहे छात्रों के लिए नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) रजिस्ट्रेशन एग्जाम का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट nabard.org पर जारी कर दिया है। इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के माध्यम से देश भर में कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने वाले योग्य अधिकारियों को चुना जाता है।
असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) के इस एग्जाम में भाग लेने वाले छात्र रिजल्ट को डाउनलोड करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करें। फिर, स्कोरकार्ड और कट-ऑफ मार्क्स को भी अच्छे से चेक कर सकते हैं।
इस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के जरिए कुल 90 छात्रों का सेलेक्शन किया जाएगा। इसमें असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए (RDBS) के लिए कुल 85 पोस्ट है, जिसमें अलग-अलग पोस्ट को जानने के लिए यहां देखें।
- असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए लीगल सर्विस के लिए - कुल 02 पोस्ट
- असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी सर्विस के लिए - कुल 04 पोस्ट
NABARD Assistant Manager Group A Result 2026 Direct Link - यहां क्लिक करें
NABARD Grade-A भर्ती 2026 की मुख्य हाइलाइट्स
असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) के रिजल्ट से जुड़ी सभी डिटेल्स को जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
इवेंट
|
डिटेल्स
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संस्था का नाम
|
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD)
|
पोस्ट का नाम
|
असिस्टेंट मैनेजर (Grade 'A' - RDBS / Legal / Protocol)
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रिजल्ट मोड
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स्कोरकार्ड और फाइनल मेरिट लिस्ट (PDF)
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सेलेक्शन प्रक्रिया के स्टेप
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प्रीलिम्स (Phase 1), मेन्स (Phase 2) और इंटरव्यू
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फाइनल मेरिट का आधार
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मेन्स एग्जाम + इंटरव्यू में प्राप्त मार्क्स
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ऑफिशियल वेबसाइट
NABARD Assistant Manager Group A All Details - यहां क्लिक करें
NABARD Assistant Manager Group A Result 2026 रिजल्ट को ऐसे करें चेक
नाबार्ड असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड-ए रिजल्ट और स्कोरकार्ड को चेक करने के लिए छात्र नीचे दिए गए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें।
- नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट www.nabard.org पर विजिट करें।
- होमपेज पर दिए गए ‘Career Notices’ या ‘Recruitment’ टैब पर क्लिक करें।
- ‘Link for Downloading Scorecard - Assistant Manager in Grade A’ वाले लिंक को चुनें।
- फिर, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को फिल करके फॉर्म को सबमिट करें।
- आपकी स्क्रीन पर आपका सेक्शन-वाइज स्कोर और ओवरऑल मार्क्स आ जाएंगे।
- इसे भविष्य के लिए PDF में डाउनलोड करें।
- इसका एक कलर्ड प्रिंटआउट निकाल लें।
छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी अपडेट, स्कोरकार्ड डाउनलोड और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के डेट्स के लिए केवल नाबार्ड की आधिकारिक वेबसाइट (nabard.org) पर दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist working in the GK section of Jagran Josh. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Current Affairs, General Knowledge, News, History, and Trending National News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.