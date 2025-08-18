PSSSB Group B Recruitment 2025: सीनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, अभी करें अप्लाई

PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025: पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) आज, 18 अगस्त को PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025 के लिए registration बंद कर देगा। इच्छुक candidates को आज शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजाब ग्रुप बी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इस भर्ती अभियान का लक्ष्य ग्रुप बी की 367 रिक्तियों को भरना है। इन पदों में सीनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर और अन्य पद शामिल हैं। Candidates यहां PSSSB ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन का सीधा लिंक देख सकते हैं। इसके साथ ही, वे पात्रता, महत्वपूर्ण तिथियों, आवेदन करने के चरणों और अन्य जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। PSSSB ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक PSSSB ने भर्ती अधिसूचना के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन 2025 का लिंक जारी कर दिया है। आवेदन खारिज होने से बचने के लिए, candidates को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।

PSSSB ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन लिंक | यहां क्लिक करें PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तिथियां 367 रिक्तियों के लिए पंजाब ग्रुप बी की अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी। Registration प्रक्रिया 22 जुलाई को शुरू हुई थी और इसकी अंतिम तिथि 18 अगस्त है। नीचे दी गई तालिका में सभी महत्वपूर्ण तिथियां देखें। कार्यक्रम तिथियां अधिसूचना जारी होने की तिथि 18 जुलाई ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि 22 जुलाई आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 अगस्त 2025 (शाम 5:00 बजे तक) आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त PSSSB ग्रुप बी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? 1. PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं। 2. होमपेज पर दिए गए “PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें। 3. नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज करके registration पूरा करें।