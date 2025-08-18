PSSSB Group B Recruitment 2025: सीनियर असिस्टेंट सहित कई पदों पर आवेदन की आखिरी तारीख आज, अभी करें अप्लाई

Rajasthan Patwari Admit Card 2025 OUT
PSSSB Group B Recruitment 2025: पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) आज, 18 अगस्त को ग्रुप बी भर्ती 2025 के लिए registration विंडो बंद कर देगा। Candidates 367 रिक्तियों के लिए sssb.punjab.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन रिक्तियों में सीनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर और अन्य पद शामिल हैं। यहां पात्रता, आयु सीमा और आवेदन से जुड़ी जानकारी देखें।

ByVijay Pratap Singh
Aug 18, 2025, 14:27 IST
PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025: पंजाब सबोर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड (PSSSB) आज, 18 अगस्त को PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025 के लिए registration बंद कर देगा। इच्छुक candidates को आज शाम 5 बजे तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पंजाब ग्रुप बी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी। हालांकि, आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त है।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, इस भर्ती अभियान का लक्ष्य ग्रुप बी की 367 रिक्तियों को भरना है। इन पदों में सीनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर और अन्य पद शामिल हैं। Candidates यहां PSSSB ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन का सीधा लिंक देख सकते हैं। इसके साथ ही, वे पात्रता, महत्वपूर्ण तिथियों, आवेदन करने के चरणों और अन्य जरूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

PSSSB ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन 2025 लिंक

PSSSB ने भर्ती अधिसूचना के साथ अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन 2025 का लिंक जारी कर दिया है। आवेदन खारिज होने से बचने के लिए, candidates को आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।

PSSSB ग्रुप बी ऑनलाइन आवेदन लिंक | यहां क्लिक करें 

PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025: महत्वपूर्ण तिथियां

367 रिक्तियों के लिए पंजाब ग्रुप बी की अधिसूचना 18 जुलाई को जारी की गई थी। Registration प्रक्रिया 22 जुलाई को शुरू हुई थी और इसकी अंतिम तिथि 18 अगस्त है। नीचे दी गई तालिका में सभी महत्वपूर्ण तिथियां देखें।

कार्यक्रम

तिथियां

अधिसूचना जारी होने की तिथि

18 जुलाई

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि

22 जुलाई

आवेदन करने की अंतिम तिथि

18 अगस्त 2025 (शाम 5:00 बजे तक)

आवेदन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम तिथि

20 अगस्त

PSSSB ग्रुप बी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

1. PSSSB की आधिकारिक वेबसाइट sssb.punjab.gov.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए “PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025 ऑनलाइन आवेदन करें” लिंक पर क्लिक करें।

3. नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज करके registration पूरा करें।

4. प्राप्त क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें और व्यक्तिगत, शैक्षिक और संपर्क विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें।

5. निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड करें।

6. डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

7. भरे हुए फॉर्म की सावधानीपूर्वक समीक्षा करें और इसे ऑनलाइन जमा करें।

8. भविष्य के संदर्भ के लिए आवेदन पत्र और शुल्क रसीद का प्रिंटआउट डाउनलोड कर लें।

PSSSB ग्रुप बी भर्ती 2025: आवेदन शुल्क

PSSSB ग्रुप बी का ऑनलाइन फॉर्म जमा करते समय आवेदकों को अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। श्रेणी के अनुसार शुल्क का विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी

आवेदन शुल्क

सामान्य / स्वतंत्रता सेनानी / खिलाड़ी

1000 रुपये

एससी / बीसी / ईडब्ल्यूएस

250 रुपये

पूर्व सैनिक और आश्रित

200 रुपये

पीडब्ल्यूडी (दिव्यांग)

500 रुपये

