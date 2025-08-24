WBJEE 2025 Results Announced
IGNOU TEE June 2025 Result [OUT]: इग्नू टीईई जून रिजल्ट जारी, यहाँ देखें मार्कशीट Direct Link

Aug 24, 2025, 10:44 IST

IGNOU TEE June 2025 Result: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जून 2025 टर्म एंड एग्जाम (TEE) का रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अब आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को लॉगिन विवरण दर्ज करना होगा। छात्रों की सुविधा के लिए हमने इस लेख में नीचे सीधे रिजल्ट का लिंक दिया है।

IGNOU TEE June 2025 Result: इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने जून 2025 में आयोजित टर्म एंड एग्जामिनेशन (TEE) का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो छात्र इन परीक्षाओं में शामिल हुए थे, वे अब अपना परिणाम विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाकर देख सकते हैं। रिजल्ट के साथ छात्रों की टर्म एंड परीक्षा की मार्कशीट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई है। मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए छात्रों को अपना Enrollment Number दर्ज करना अनिवार्य है।

IGNOU June 2025 TEE Result Download Link

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) ने 19 अगस्त 2025 को जून 2025 टर्म-एंड परीक्षा (TEE) का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया है। छात्र termendresult.ignou.ac.in पर जाकर अपना Enrollment Number दर्ज करके मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे इग्नू जून 2025 टीईई परिणाम का सीधा लिंक दिया गया है।

IGNOU June TEE Result 2025 Link

यहां क्लिक करें

कैसे चेक करें अपना IGNOU TEE जून 2025 रिजल्ट?

छात्र नीचे दिए गए स्टेप्स को देखकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं।

  • सबसे पहले IGNOU की आधिकारिक वेबसाइट ignou.ac.in पर जाएं।

  • होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • “Term End Exam – June 2025” लिंक चुनें।

  • अपना Enrollment Number दर्ज करें और सबमिट करें।

  • स्क्रीन पर आपका रिजल्ट और मार्कशीट दिखाई देगी।

  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर प्रिंट ले सकते हैं।

Indira Gandhi National Open University मार्कशीट/ग्रेड कार्ड पर उल्लिखित विवरण

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) की मार्कशीट/ग्रेड कार्ड पर सामान्यतः निम्नलिखित विवरण (Details) उल्लिखित होते हैं:

विश्वविद्यालय का नाम – Indira Gandhi National Open University (IGNOU)
परीक्षा का नाम – June / December Term-End Examination (TEE)
छात्र का नाम (Name of the Candidate)

Enrollment Number

Programme Code (जैसे B.A., B.Com., M.A., MBA आदि)

Course Code / Subject Code

परीक्षा वर्ष एवं सत्र (Exam Session & Year)

प्रत्येक विषय के अंक

  • Theory Marks

  • Assignment Marks

  • Practical / Project Marks (यदि लागू हो)

Grade / Grade Points

Result / Status (Pass / Not Completed / Incomplete)

कुल अंक एवं Division (यदि लागू हो)

अधिकारिक सील एवं हस्ताक्षर (Controller of Examinations, IGNOU)

Indira Gandhi National Open University के बारे में

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU), जिसे सामान्यतः इग्नू कहा जाता है, नई दिल्ली स्थित एक सार्वजनिक ओपन और दूरस्थ शिक्षा विश्वविद्यालय है। इसका नाम भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सम्मान में रखा गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी।

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

