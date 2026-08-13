Railway Group D Admit Card 2026 Link: यहां से डाउनलोड करें आरआरबी ग्रुप डी एडमिट कार्ड PDF
RRB Group D Admit Card 2026 OUT: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने लेवल 1 CBT परीक्षा हेतु RRB ग्रुप D एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अब अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
Railway Group D Admit Card 2026, Sarkari Result: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा ग्रुप डी भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड संबंधित क्षेत्रीय वेबसाइटों पर अपलोड किए जा रहे हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख से 4 दिन पहले उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 3 से 14 अगस्त 2026 के बीच आयोजित होने वाली परीक्षा के अभ्यर्थियों के हॉल टिकट जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा, 17 से 25 अगस्त 2026 तक प्रस्तावित परीक्षाओं के एडमिट कार्ड 14 से 22 अगस्त 2026 के दौरान चरणबद्ध तरीके से जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार अपने परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।
RRB Group D Admit Card 2026 Download Link
RRB ग्रुप डी एडमिट कार्ड 2026 का डाउनलोड लिंक rrb.digialm.com पर एक्टिव है। जिन उम्मीदवारों की परीक्षा 3 अगस्त से 14 अगस्त 2026 तक निर्धारित है, वे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि की मदद से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए हॉल टिकट डाउनलोड करने का सीधा लिंक नीचे दिया गया है।
यहां क्लिक करें:- RRB Group D Admit Card 2026 Download Link (Active)
RRB Railway Group D Admit Card हाइलाइट्स
उम्मीदवार नीचे दिए तालिका में रेलवे ग्रुप डी परीक्षा प्रवेश पत्र से संबंधित हाइलाइट्स देख सकते हैं।
|
परीक्षा का नाम
|
RRB Group D Recruitment 2026
|
भर्ती बोर्ड का नाम
|
Railway Recruitment Board (RRB)
|
विज्ञापन संख्या
|
CEN 09/2025
|
कुल पद
|
22,195
|
परीक्षा स्तर
|
Level-1
|
परीक्षा मोड
|
Computer-Based Test (CBT)
|
परीक्षा तिथि
|
3 अगस्त से 25 अगस्त 2026
|
एडमिट कार्ड लिंक
|
rrb.digialm.com
|
चयन प्रक्रिया
|
CBT, PET, डीवी और मेडिकल
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rrb.indianrailways.gov.in
ऐसे डाउनलोड करें Railway Group D Admit Card 2026
उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स से अपना रेलवे ग्रुप डी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं:
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सबसे पहले अपने क्षेत्र की RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
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होम पेज पर Group D Admit Card CEN 09/2025 लिंक पर क्लिक करें।
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अपना Registration Number और Date of Birth/Password दर्ज करें।
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लॉगिन करने के बाद एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
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एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल लें।
RRB Group D Admit Card में क्या चेक करें?
एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार को अपना नाम, रोल नंबर, परीक्षा केंद्र, परीक्षा तारीख, शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम ध्यान से चेक करना चाहिए। किसी भी तरह की गलती होने पर उम्मीदवार को संबंधित RRB से संपर्क करना चाहिए।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.