Rajasthan Police Constable Exam Papers 2025 PDF Download: पहली पाली के सभी सेटों के परीक्षा प्रश्न पत्र PDF डाउनलोड करें

Rajasthan Police Constable Exam Papers 2025 PDF Download: राजस्थान पुलिस विभाग 13 और 14 सितंबर को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 आयोजित कर रहा है। राजस्थान पुलिस प्रश्न पत्र 2025 आगामी वर्षों में प्रारंभिक पात्रता परीक्षा देने की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए एक रणनीतिक उपकरण है। वास्तविक प्रश्नपत्र का विश्लेषण करके, उम्मीदवार विभिन्न विषयों में उच्च आवृत्ति वाले विषयों की पहचान कर सकते हैं जिससे उन्हें अपने अध्ययन कार्यक्रम को प्राथमिकता देने में मदद मिलती है।
वास्तविक परीक्षा के माहौल का अनुकरण करने के लिए, प्रश्नपत्र को समयबद्ध तरीके से हल करके शुरुआत करें। इससे उम्मीदवारों की गति और सटीकता में वृद्धि होती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 प्रश्नपत्र पीडीएफ ने परीक्षा पैटर्न और कठिनाई स्तर की जानकारी प्रदान की है। उम्मीदवार इसका उपयोग प्रश्न निर्माण, भारांक वितरण और उभरते रुझानों में बदलावों को ट्रैक करने के लिए कर सकते हैं।
राजस्थान पुलिस प्रश्न पत्र 2025 पीडीएफ डाउनलोड
राजस्थान पुलिस प्रश्न पत्र 2025 पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
|
राजस्थान पुलिस प्रश्न पत्र 2025
|
शिफ्ट 1 PDF
राजस्थान पुलिस 2025 प्रश्न पत्र डाउनलोड कैसे करें
उम्मीदवार प्रमुख कोचिंग वेबसाइटों से या ऊपर दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करके (अनौपचारिक प्रश्न पत्र) डाउनलोड कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, राजस्थान पुलिस, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल प्रश्न पत्र 2025 भी जारी करेगी। आधिकारिक वेबसाइट से प्रश्न पत्र डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों को फॉलो करें:
-
आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर जाएं
-
प्रश्न पत्र/उत्तर कुंजी सेक्शन पर जाएं
-
राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2025 प्रश्न पत्र का पर क्लिक करें।
-
पीडीएफ डाउनलोड करें
राजस्थान पुलिस प्रश्न पत्र 2025: महत्वपूर्ण विवरण
राजस्थान पुलिस 2025 परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होते हैं और 150 अंक निर्धारित होते हैं। परीक्षा 2 घंटे की अवधि में आयोजित होती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का कुल सवाल, कुल मार्क्स आदि नीचे दी गई टेबल में देखें:
|
विषय
|
कुल सवाल
|
कुल मार्क्स
|
तर्क, तर्क और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान
|
60
|
60
|
सामान्य ज्ञान, विज्ञान, सामाजिक कार्य, समसामयिक मामले, महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार तथा उनके लिए राजस्थान सरकार की योजनाएँ
|
45
|
45
|
सामान्य जागरूकता और जीके
|
45
|
45
|
राजस्थान जीके
|
45
|
45
|
कुल
|
150
|
150
