RPSC 1st Grade Result 2026 OUT: इंग्लिश और कॉमर्स विषय का रिजल्ट जारी, यहां देखें मेरिट लिस्ट PDF
RPSC 1st Grade Result 2026 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 10 अगस्त 2026 को अपने आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर इंग्लिश और कॉमर्स विषयों के नतीजे और कट-ऑफ मार्क्स जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार जिसने परीक्षा दी थी, वे इस लेख में नीचे दिए लिंक से मेरिट लिस्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।
RPSC 1st Grade Result 2026 OUT: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 1st ग्रेड टीचर रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। आयोग ने 10 अगस्त 2026 को इंग्लिश और कॉमर्स विषयों की मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ मार्क्स जारी किए हैं। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब अपना रिजल्ट चेक और पीडीएफ कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट विज्ञापन संख्या 06/2025 के तहत स्कूल लेक्चरर (स्कूल शिक्षा) – 2025 परीक्षा के लिए अपलोड की गई है।
आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड रिजल्ट 2026 हाइलाइट्स
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 1st Grade Teacher Result 2026 अपलोड कर दिया है। रिजल्ट इंग्लिश और कॉमर्स विषयों के लिए जारी हुआ है। जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर PDF में है, वे लिखित परीक्षा में पास हुए हैं और अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आगे जाएंगे। बाकी विषयों के रिजल्ट भी जल्द जारी होने की उम्मीद है। रिजल्ट की जरूरी जानकारी नीचे दी गई तालिका में देख सकते हैं।
|
आयोग का नाम
|
राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC)
|
पद का नाम
|
स्कूल लेक्चरर (1st Grade Teacher)
|
विज्ञापन संख्या
|
06/2025
|
कुल पदों की संख्या
|
3,225
|
रिजल्ट, कट ऑफ जारी होने की तिथि
|
10 अगस्त 2026 (इंग्लिश और कॉमर्स)
|
परीक्षा तिथि
|
14 से 20 अगस्त 2026
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
rpsc.rajasthan.gov.in
|
Detailed Form Cum Scrutiny
|
14 से 20 अगस्त 2026, रात 11:59 बजे तक
RPSC 1st Grade Result 2026 PDF Direct Link
राजस्थान आरपीएससी 1st ग्रेड रिजल्ट का डाउनलोड लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इंग्लिश और कॉमर्स विषय के उम्मीदवार अब RPSC की वेबसाइट से अपनी मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट में चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर दिए गए हैं। हमने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए रिजल्ट तक पहुंचने का डायरेक्ट लिंक नीचे लेख में भी दिया है।
|
SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2025
|
Result Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (English)
|
SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2025
|
List of Disqualified Candidates for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (English)
|
SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2025
|
Result Preamble and Cutoff Marks (Provisional List for Eligibility Checking) for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (Commerce)
|
SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2025
|
List of Disqualified Candidates for School Lecturer (School Edu.) - 2025 (Commerce)
RPSC 1st Grade Result 2026 कैसे चेक करें?
उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं:
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सबसे पहले RPSC की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर Result सेक्शन में जाएं।
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फिर SCHOOL LECTURER (SCHOOL EDU.) 2025 PDF लिंक पर क्लिक करें।
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अब इंग्लिश या कॉमर्स विषय की रिजल्ट PDF खोलें।
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PDF में अपना रोल नंबर सर्च करें।
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रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और प्रिंट लेकर रख लें।
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Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.