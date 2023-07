SSC CR CGL Tier 1 Admit Card 2023: सीजीएल टियर 1 परीक्षा का एडमिट कार्ड ssc-cr.org पर हुआ घोषित, इस लिंक से डाउनलोड करें कॉल लेटर

SSC CR CGL Tier 1 Admit Card 2023: कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), मध्य क्षेत्र (एसएससी सीआर) ने संयुक्त स्नातक स्तर (सीजीएल) टियर 1 परीक्षा 2023 के कॉल लेटर और आवेदन की स्थिति जारी कर दी है। टियर 1 परीक्षा 15 जुलाई से 27 जुलाई 2023 तक आयोजित की जाएगी। यूपी और बिहार क्षेत्र के लिए एसएससी सीजीएल 2023 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट यानी ssc-cr.org से एसएससी सीआर एडमिट कार्ड 2023 डाउनलोड कर सकते हैं।

उम्मीदवारों के लिए एसएससी सीजीएल सीआर एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक इस लेख में भी उपलब्ध है। साथ ही यहां दिए लिंक से उम्मीदवारों को एप्लीकेशन स्टेट्स चेक करना चाहिए और जिनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है वे एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड डाउनलोड करके टियर 1 परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

SSC CR Admit Card Link यहां क्लिक करें

SSC CR CGL Tier 1 Admit Card 2023 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार नीचे दिए गए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के चरण देख सकते हैं:

चरण 1: पहले आप आधिकारिक वेबसाइट SSC CR - ssc-cr.org पर जाएं।

चरण 2: होम पेज पर ‘STATUS / DOWNLOAD ADMIT CARD FOR COMBINED GRADUATE LEVEL EXAMINATION, 2023 (TIER-I) TO BE HELD FROM 14/07/2023 TO 27/07/2023' लिंक पर क्लिक करें।

चरण 3: लॉगिन आई-डी दर्ज करें।

चरण 4: एसएससी सीजीएल टियर 1 एडमिट कार्ड डाउनलोड करें।

चरण 5: सीजीएल टियर परीक्षा के लिए एक प्रिंंट लें।

SSC CGL 2023 परीक्षा पैटर्न

सभी उम्मीदवार जो एसएससी सीजीएल टियर 1 परीक्षा के लिए उपस्थित होने जा रहे हैं, वे नीचे दी गई तालिका में एसएससी सीजीएल परीक्षा पैटर्न देख सकते हैं।

विषय नाम प्रश्न संख्या अंक समय निगेटिव मार्किंग जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 25 50 1 घंटा 0.50 अंक जनरल अवेयरनेस 25 50 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 50 अंग्रेजी भाषा और समझ 25 50 कुल 100 200

एसएससी सीजीएल एडमिट कार्ड 2023 पर विवरण?