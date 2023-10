SSC JHT Answer Key 2023 OUT: एसएससी जूनियर ट्रांसलेटर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, यहाँ से करें डायरेक्ट डाउनलोड

SSC JHT Answer Key 2023: कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 जारी कर दी है। एसएससी जेएचटी परीक्षा में उपस्थित होने वाले उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। जो उम्मीदवार जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर परीक्षा में उपस्थित हुए थे, ऑफिसियल पेज से या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट डाउनलोड लिंक से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैंI उल्लेखनीय है कि एसएससी जे एच टी परीक्षा का आयोजन 16 अक्टूबर को किया गया थाI

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 डाउनलोड लिंक

SSC JHT Answer Key 2023 यहाँ क्लिक करें

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 कैसे करें डाउनलोड ?

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 आधिकारिक एसएससी वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 (अनंतिम या अंतिम) डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें।

एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट - ssc.nic.in पर जाएं

“उत्तर कुंजी” टैब पर क्लिक करें

“पेपर 1 के लिए एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023” खोजें और उस पर क्लिक करें

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी की पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर खुल जाएगी

फ़ाइल में “SSC JHT उत्तर कुंजी” लिंक पर क्लिक करें, एक नई लॉगिन विंडो खुलेगी

उम्मीदवार लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और लॉगिन दबाएँ

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी पीडीएफ फाइल स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी

भविष्य के संदर्भ के लिए एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी पीडीएफ डाउनलोड करें

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 मार्किंग स्कीम

आधिकारिक एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 और प्रतिक्रिया पत्रक की मदद से, उम्मीदवार यह जानने के लिए अपने एसएससी जेएचटी पेपर 1 स्कोर की गणना कर सकते हैं कि उन्होंने एसएससी जेएचटी परीक्षा में कैसा प्रदर्शन किया। एसएससी जेएचटी परीक्षा स्कोर की गणना करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं।

कुल अंक = सही उत्तरों की संख्या x दिए गए अंक - गलत उत्तरों की संख्या x काटे गए अंक

एसएससी जेएचटी मार्किंग स्कीम :

सही उत्तर +1 गलत उत्तर -0.25 अनउत्तरित प्रश्न 0

अनंतिम एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 को कैसे चुनौती दें?

अस्थायी उत्तर कुंजी के संबंध में अभ्यावेदन, यदि कोई हो, केवल 18.10.2023 (6:00 अपराह्न) से 20.10.2023 (6:00 अपराह्न) तक INR100 (केवल एक सौ रुपये)/- प्रति प्रश्न के भुगतान पर ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। 20.10.2023 को शाम 6:00 बजे के बाद प्राप्त अभ्यावेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 महत्वपूर्ण विवरण

एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 अक्टूबर 2023 में एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने की उम्मीद है। एसएससी जेएचटी उत्तर कुंजी 2023 से संबंधित सभी विवरणों का अवलोकन प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें ।