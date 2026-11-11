[OUT] UIIC AO Result 2026: यूआईआईसी एओ प्रारंभिक रिजल्ट uiic.co.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड मेरिट लिस्ट PDF

UIIC AO Result 2026: यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) ने दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को प्रशासनिक आधिकारी (AO) (स्केल-1) टियर-1 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 22 अक्टूबर 2026 को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। मुख्य परीक्षा 30 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यूआईआईसी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के जरिए कुल 225 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

यूआईआईसी एओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं।

UIIC AO Result 2026 Download Link

यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टियर-1 की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टियर-1 की प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 5806 कैंडिडेट्स को पास किया गया है। अब इन्हें टियर-2 की परीक्षा में शामिल होना होगा।