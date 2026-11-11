[OUT] UIIC AO Result 2026: यूआईआईसी एओ प्रारंभिक रिजल्ट uiic.co.in पर जारी, ऐसे करें डाउनलोड मेरिट लिस्ट PDF
UIIC AO Result 2026: यूआईआईसी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एओ की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 22 अक्टूबर 2026 को आयोजित किया गया था। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
UIIC AO Result 2026: यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC) ने दिनांक 11 अक्टूबर 2026 को प्रशासनिक आधिकारी (AO) (स्केल-1) टियर-1 की प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 22 अक्टूबर 2026 को देश के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। मुख्य परीक्षा 30 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगी। यूआईआईसी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के जरिए कुल 225 रिक्त पदों को भरना चाहता है।
यूआईआईसी एओ की प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं और Ctrl+F का उपयोग करके PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं।
UIIC AO Result 2026 Download Link
यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर टियर-1 की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टियर-1 की प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 5806 कैंडिडेट्स को पास किया गया है। अब इन्हें टियर-2 की परीक्षा में शामिल होना होगा।
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यूआईआईसी एओ प्रारंभिक रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
UIIC AO Prelims Result 2026 - हाइलाइट्स
यूआईआईसी एओ के 225 पदों के सलेक्शन में कुल पांच चरण शामिल है। पहले चरण में प्रारंभिक लिखित परीक्षा, दूसरे चरण में मुख्य लिखित परीक्षा, तीसरे चरण में इंटरव्यू, चौथे चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और पांचवें व अंतिम चरण में मेडिकल की परीक्षा होगी। मेन्स परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 25 या 26 नवंबर 2026 जारी किया जाएगा। रिजल्ट की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (UIIC)
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पद का नाम
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प्रशासनिक आधिकारी (AO) (स्केल-1)
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रिक्त पद
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225
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वेतनमान
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1,10,000 रुपये प्रतिमाह अनुमानित
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नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
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07 सितंबर 2026
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प्रारंभिक परीक्षा की तिथि
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22 अक्टूबर 2026
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प्रीलिम्स रिजल्ट जारी होने की डेट
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11 नवंबर 2026
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मेन्स के लिए चयनित कैंडिडेट्स
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5806
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मुख्य परीक्षा की तिथि
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30 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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uiic.co.in
UIIC AO Phase I Result 2026 डाउनलोड कैसे करें?
यूआईआईसी एओ फेज-1 का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले यूआईआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट uiic.co.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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UIIC AO Prelims Result 2026 पर क्लिक करें।
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रिजल्ट की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
UIIC AO Result 2026 Released at uiic.co.in: Download Tier 1 Prelims Merit List PDF Here
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.