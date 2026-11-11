Delhi High Court SPA Admit Card 2026 (OUT): दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए एडमिट कार्ड हुआ जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

Delhi High Court SPA Admit Card 2026: हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली (HC) ने 11 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) (ओपन) स्टेज-1 की इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 14 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। एग्जाम सिटी स्लिप 06 नवंबर 2026 को जारी की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 150 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के रिक्त पदों को भरना चाहता है। इसमें 33 पद पर्सनल असिस्टेंट (PA) के शामिल है।

दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेज-1 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।