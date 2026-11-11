Delhi High Court SPA Admit Card 2026 (OUT): दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए एडमिट कार्ड हुआ जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड
Delhi High Court SPA Admit Card 2026: दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) की परीक्षा का एडमिट कार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 14 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं।
Delhi High Court SPA Admit Card 2026: हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली (HC) ने 11 नवंबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) (ओपन) स्टेज-1 की इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 2026 का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। इसका एग्जाम 14 नवंबर 2026 को देश के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्र पर आयोजित किया जाएगा। एग्जाम सिटी स्लिप 06 नवंबर 2026 को जारी की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 150 सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के रिक्त पदों को भरना चाहता है। इसमें 33 पद पर्सनल असिस्टेंट (PA) के शामिल है।
दिल्ली हाई कोर्ट सीनियर पर्सनल असिस्टेंट स्टेज-1 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें दी गई डिटेल्स को ध्यान से चेक कर सकते हैं। गलती या त्रुटि पाए जाने पर परीक्षा प्राधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।
Delhi High Court SPA Admit Card 2026 डाउनलोड लिंक
दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेक्निकल ग्लिच से बचने के लिए अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डिटेल्स पहले से तैयार रखें।
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दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड लिंक
Delhi High Court SPA Admit Card 2026 - हाइलाइट्स
दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट 2026 का नोटिस 28 अक्टूबर 2026 को जारी किया गया था। सिटी स्लिप 06 नवंबर 2026 और परीक्षा 14 नवंबर 2026 को आयोजित की जाएगा। बाकी हाइलाइट्स के लिए नीचे टेबल दी गई है।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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दिल्ली हाई कोर्ट
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पद का नाम
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सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA)
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रिक्त पद
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150
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परीक्षा का नाम
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सीनियर पर्सनल असिस्टेंट (SPA) (ओपन) परीक्षा 2026
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एग्जाम स्टेज
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स्टेड-I इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट
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एडमिट कार्ड जारी होने की तिथि
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11 नवंबर 2026
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परीक्षा की तिथि
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14 नवंबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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delhihighcourt.nic.in
Delhi High Court SPA Admit Card 2026 डाउनलोड कैसे करें?
दिल्ली हाई कोर्ट एसपीए स्टेज-1 परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और What’s New सेक्शन देखें।
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Delhi High Court SPA Admit Card 2026 पर क्लिक करें।
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रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
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एडमिट कार्ड की PDF कंप्यूटर पर खुल जाएगा।
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एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.