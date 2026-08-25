UP Excise Constable Exam Date 2026: यूपीएसएसएससी कांस्टेबल एक्साइज परीक्षा तिथि जारी, 20 सितंबर को होगा एग्जाम

UP Excise Constable Exam Date 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यूपी कांस्टेबल एक्साइज की परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, परीक्षा 20 सितंबर 2026 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 10.00 बजे से दोपहर 12.00 बजे राज्य के निर्धारित एग्जाम सेंटर पर होगी। यूपी कांस्टेबल एक्साइज की परीक्षा के माध्यम से आयोग विज्ञापन संख्या 08-परीक्षा/2026 के तहत 700 से अधिक रिक्त पदों को भरना चाहता है। पदों के चयन में मुख्य लिखित परीक्षा, फिजिकल परीक्षा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शामिल है।

UPSSSC Excise Constable Exam Date 2026 नोटिस डाउनलोड लिंक

यूपीएसएसएससी कांस्टेबल एक्साइज की परीक्षा तिथि का नोटिस डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। नोटिस नीचे दिए गए लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकती है। एग्जाम में कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, जो कुल 2 घंटे के लिए होगी।