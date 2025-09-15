UPPSC Recruitment 2025: यूपी में सहायक अभियोजक अधिकारी पद के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, आवेदन शुल्क सहित डिटेल जानें

UPPSC Recruitment 2025 Last Date: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सहायक अभियोजक अधिकारी (APO) के 182 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसकी आवेदन प्रक्रिया कल यानि 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री (LLB) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर 16 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।
संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 49 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।
UPPSC Recruitment 2025 Official Website: शॉर्ट नोटिस
यूपी सहायक अभियोजक अधिकारी भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 16 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आयोग की ओर से जारी किए गए शॉर्ट नोटिफिकेशन की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक पूरी कर सकते हैं:
UPPSC Recruitment 2025: महत्वपूर्ण विवरण
नीचे टेबल में संबंधित भर्ती से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण दिया गया है, जिसमें आवेदन तिथि संबंधित डिटेल शामिल हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)
|
पद
|
सहायक अभियोजक अधिकारी (APO)
|
कुल रिक्तियां
|
182
|
आवेदन करने की तिथि
|
16 सितंबर, 2025
|
आवेदन की अंतिम तिथि
|
16 अक्टूबर, 2025
|
आवेदन शुल्क
|
|
चयन प्रक्रिया
|
|
नौकरी का स्थान
|
उत्तर प्रदेश
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://uppsc.up.nic.in/
शैक्षणिक योग्यता - भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेजुएशन की डिग्री (LLB) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को UPPSC APO भर्ती परीक्षा अधिसूचना 2025 पढ़नें की सलाह दी जाती है।
UPPSC APO Recruitment 2025: चयन प्रक्रिया
यूपीपीएससी एपीओ भर्ती 2025 के लिए चयन प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाएगी –
-
प्रीलिम्स परीक्षा.
-
मेन्स परीक्षा.
-
साक्षात्कार।
-
चिकित्सा परीक्षण।
-
दस्तावेज सत्यापन.
-
मेरिट सूची
Also read: DDA Recruitment 2025: दिल्ली डीडीए में 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए 1732 पदों पर भर्ती
Comments
All Comments (0)
Join the conversation