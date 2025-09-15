UPPSC Recruitment 2025: यूपी में सहायक अभियोजक अधिकारी पद के लिए शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी, आवेदन शुल्क सहित डिटेल जानें

UPPSC Recruitment 2025 Last Date: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की ओर से सहायक अभियोजक अधिकारी (APO) के 182 रिक्त पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। जिसकी आवेदन प्रक्रिया कल यानि 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से ग्रेजुएशन डिग्री (LLB) या समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर 16 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन पूरा कर सकते हैं।

संबंधित भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम 49 वर्ष तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेन्स और इंटरव्यू के माध्यम से किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए उम्मीदवार नीचे लेख में दिए स्टेप को फॉलो कर सकते हैं।

UPPSC Recruitment 2025 Official Website: शॉर्ट नोटिस

यूपी सहायक अभियोजक अधिकारी भर्ती 2025 के लिए इच्छुक उम्मीदवार 16 सितंबर से आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार आयोग की ओर से जारी किए गए शॉर्ट नोटिफिकेशन की जांच कर अपनी आवेदन प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक पूरी कर सकते हैं: