UPSSSC AGTA Group-C Answer Key 2026: यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी मेन्स परीक्षा उत्तर कुंजी जारी, इस लिंक से करें डाउनलोड

UPSSSC AGTA Group-C Answer Key 2026: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in पर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट (AGTA) ग्रुप-सी मेन्स परीक्षा की उत्तर कुंजी 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 9 अगस्त 2026 को राज्य के अलग-अलग निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी। इस परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। UPSSSC AGTA Group-C Answer Key 2026 डाउनलोड लिंक यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी मेन्स परीक्षा उत्तर कुंजी जारी डाउनलोड करने का लिंक यूपीएसएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उत्तर कुंजी डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार अपने संभावित स्कोर का अनुमान लगा सकते हैं। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी मेन्स परीक्षा उत्तर कुंजी डाउनलोड लिंक क्लिक करें

UPSSSC AGTA Answer Key 2026 in English UPSSSC AGTA Group-C Answer Key 2026 - हाइलाइट्स यूपी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप-सी मेन्स परीक्षा उत्तर कुंजी उम्मीदवार 17 अगस्त 2026 तक डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर कुंजी से संबंधित अगर किसी उम्मीदवार को आपत्ति है, वह अपनी ऑनलाइन सबमिट कर सकता है। ऑनलाइन आपत्तियां 17 अगस्त 2026 तक जमा की जा सकती है। अंतिम तिथि के बाद आपत्तियां जमा नहीं की जा सकती। इसके लिए प्रति प्रश्न अलग से शुल्क लगेगा। बाकी जानकारी आप नीचे टेबल से प्राप्त कर सकते हैं। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UPSSSC) परीक्षा का नाम यूपीएसएसएससी एजीटीए ग्रुप सी परीक्षा 2026 परीक्षा की तिथि 9 अगस्त 2026 उत्तर कुंजी जारी होने की तिथि 11 अगस्त 2026 रिक्त पदों की संख्या 2759 ऑफिशियल वेबसाइट upsssc.gov.in