Oscar awards 2022 winners list: Oscars (ऑस्कर्स) 2022: जानिए 94th एकेडमी अवॉर्ड्स Winners की पूरी लिस्ट Category wise

Oscar awards 2022 winners list: आपको बता दें कि ऑस्कर 2022 पुरस्कार समारोह का आयोजन एक बार फिर से कैलिफोर्निया स्थित लॉस एंजेलिस के डॉल्बी थिएटर में किया गया है. ऑस्कर अवॉर्ड सेरेमनी में बेहतरीन काम हेतु सिनेमा जगत की कई बेस्ट फिल्मों और बेस्ट एक्ट्रेस/एक्टर से लेकर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर तक कई कैटेगरी में पुरस्कार मिले हैं.

इस बार ऑस्कर 2022 समारोह में डेविड लिंच द्वारा निर्देशित अमेरिकी साइंस फिक्शन फिल्म ड्यून को बेस्ट एडिटिंग श्रेणी में सम्मानित किया गया है. बता दें कि फिल्म ड्यून ने दूसरा अवॉर्ड बेस्ट ओरिजिनल स्कोर श्रेणी में जीता है. इस फिल्म की कहानी कुलीन परिवारों के बीच संघर्ष का वर्णन करती है.

94वें अकादमी पुरस्कार में फिल्म ड्यून ने बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन में भी बाजी मार ली है. फिल्म निर्माता राफाएला जे लौरेंटिस द्वारा प्रोड्यूस ड्यून को बेहतरीन प्रदर्शन हेतु भी ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है. फिल्म ड्यून ने बेस्ट साउंड कैटेगरी में भी ऑस्कर 2022 में पुरस्कार को अपने नाम कर लिया है.

नीचे दी गई तालिका से ऑस्कर 2022 विजेताओं की पूरी सूची के साथ-साथ उन श्रेणियों के बारे में जानें जिनके तहत उन्होंने जीता है.

'कोडा' को बेस्ट फिल्म हेतु ऑस्कर से सम्मानित किया गया है. कोडा की पूरी कास्ट को ऑस्कर में स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया. बता दें कि इस फिल्म की कहानी में चार सदस्यों वाले एक परिवार के तीन लोग बधिर हैं. चौथा किरदार गायिकी के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है तथा वे कई बड़े आयोजनों में हिस्सा लेता है.

