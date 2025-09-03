Country With The Most Lions: तंजानिया में दुनिया में शेरों की सबसे बड़ी संख्या है। यहां करीब 14,500 शेर हैं। दुनिया के लगभग आधे शेर इसी देश में रहते हैं। सेरेनगेटी, न्गोरोंगोरो, रुआहा और सेलूस जैसे बड़े पार्क शेरों के लिए सुरक्षित घर हैं। शेर के बारे में और पढ़ें।

दुनिया में सबसे ज्यादा शेर किस देश में हैं?

इसका एक मुख्य कारण यह है कि तंजानिया में बहुत बड़े-बड़े नेशनल पार्क हैं, जिनमें वन्यजीवों के लिए काफी जगह है। दूसरा कारण यह है कि यहां जेबरा और वाइल्डबीस्ट जैसे कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, जो शेरों का भोजन बनते हैं। इसके अलावा, यहां के कड़े सुरक्षा कानून शेरों को शिकारियों से बचाने में मदद करते हैं।

दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका में करीब 3,284 शेर हैं। इनमें से कई क्रूगर नेशनल पार्क और निजी गेम रिजर्व में रहते हैं। यह देश शेरों की रक्षा करने और उनकी आबादी बढ़ाने के लिए खास कार्यक्रम भी चलाता है। दुनिया भर से पर्यटक दक्षिण अफ्रीका में जंगली शेरों को देखने आते हैं।