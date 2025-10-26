रोहित शर्मा ने सिडनी में रचा इतिहास, 50वें शतक के साथ तेंदुलकर की बराबरी, तोड़े ये रिकॉर्ड

भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि क्यों उन्हें वर्तमान क्रिकेट का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में रोहित ने नाबाद 121 रन (125 गेंद) की शानदार पारी खेलते हुए भारत को 9 विकेट की धमाकेदार जीत दिलाई। इसी के साथ उन्होंने वनडे क्रिकेट में अपना 33वां शतक और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 50वां शतक पूरा किया। सिडनी में खेले गए इस मैच में भारत ने 237 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 38.3 ओवर में ही जीत दर्ज की। रोहित शर्मा (121)* और विराट कोहली (74)* के बीच 168 रन की नाबाद साझेदारी हुई। दिग्गजों की लिस्ट में शामिल रोहित शर्मा का यह शतक उनके करियर का 50वां अंतरराष्ट्रीय शतक था। इस उपलब्धि के साथ उन्होंने उन चुनिंदा भारतीय बल्लेबाजों की सूची में जगह बना ली है जिन्होंने सभी फॉर्मेट में 50 या उससे अधिक शतक लगाए हैं।

सचिन तेंदुलकर – 100 शतक

विराट कोहली – 82 शतक

रोहित शर्मा – 50 शतक रोहित अब तीनों फॉर्मेट में कम से कम 5-5 शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं (टेस्ट: 12, ODI: 33, T20I: 5)। नौवां शतक और तेंदुलकर की बराबरी यह शतक रोहित का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नौवां वनडे शतक था। उन्होंने इस मामले में सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। इसके अलावा, यह ऑस्ट्रेलिया की धरती पर रोहित का छठा शतक था, जिससे उन्होंने विराट कोहली और कुमार संगकारा (5-5 शतक) को पीछे छोड़ दिया। अब वे ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक वनडे शतक लगाने वाले विदेशी बल्लेबाज बन गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1,500 वनडे रन पूरे ESPNcricinfo के आंकड़ों के अनुसार, रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया में 1,500 से अधिक वनडे रन पूरे करने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। मैच: 33

रन: 1,530

औसत: 56.66

शतक: 6, अर्धशतक: 5 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2,500 से अधिक रन

रोहित ने इस मुकाबले के दौरान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2,500 वनडे रन पूरे कर लिए। वे यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने हैं। सचिन तेंदुलकर: 3,077 रन

रोहित शर्मा: 2,609 रन

विराट कोहली: 2,525 रन हिटमैन का वनडे करियर (अक्टूबर 2025 तक) मैच 276 रन 11,370 औसत 49.22 शतक 33 अर्धशतक 59 छक्के 349 इन आंकड़ों के साथ रोहित, सचिन तेंदुलकर (18,426) और विराट कोहली (14,255) के बाद अब वनडे क्रिकेट में भारत की ओर से तीसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। फील्डिंग में भी छाप: 100 कैच पूरे रोहित ने इस मुकाबले में एक और बड़ा माइलस्टोन हासिल किया और वनडे करियर में 100वां कैच पूरा किया।

वे भारत की उस एलीट लिस्ट में शामिल हो गए हैं जिसमें ये नाम पहले से हैं: विराट कोहली (164)

मोहम्मद अजहरुद्दीन (156)

सचिन तेंदुलकर (140)

राहुल द्रविड़ (124)

सुरेश रैना (102)