कौन हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक बार डक पर OUT होने वाले भारतीय? एक नाम चौंकाने वाला

By Bagesh Yadav
Oct 24, 2025, 13:50 IST

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले भारतीय खिलाड़ियों की सूची में जहीर खान 43 डक के साथ शीर्ष पर हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि विराट कोहली (Virat Kohli) 40 डक के साथ दूसरे स्थान पर हैं। लंबे और सफल करियर के बावजूद कोहली कई बार शून्य पर लौटे हैं। आप यहां पूरी लिस्ट देख सकते है. 

Most Ducks for Indiaऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर 2025 की वनडे सीरीज भारत हार गयी है, जहाँ बल्लेबाजों और देंग्बजों ने खासा निराश किया, वही दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का भी बल्ला खामोश रहा और वह लगातार दोनों मैच में डक पर आउट हुए, इसके साथ ही उनके करियर के साथ एक शर्मनाक रिकॉर्ड भी जुड़ गया. यहाँ हम उन भारतीय खिलाडियों की बात करने जा रहे है जो अपने इंटरनेशनल करियर (टेस्ट, वनडे और टी20I)  में सर्वाधिक बार डक पर आउट हुए है.

कोहली 40 बार शून्य पर आउट: 

भारतीय क्रिकेट के सबसे दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में 40 बार शून्य पर आउट होने का दुर्भाग्यपूर्ण रिकॉर्ड बना दिया है। यह आंकड़ा उनके लंबे और शानदार करियर का एक दिलचस्प पहलू है, जो यह दिखाता है कि महान खिलाड़ी भी कभी-कभी असफलता का सामना करते हैं। बावजूद इसके, कोहली ने भारत को 2011 विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, 2024 टी20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसी बड़ी जीतों में अहम भूमिका निभाई है। 

बता दें कि यह पहला मौका था जब विराट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में डक पर आउट हुए थे. 

सबसे ज्यादा डक पर आउट होने वाले भारतीय:

अक्टूबर 2025 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट (टेस्ट, वनडे और टी20I) में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे ज्यादा ‘डक’ (बिना रन बनाए आउट) होने का रिकॉर्ड जहीर खान के नाम है, जिन्होंने कुल 43 बार शून्य पर आउट होने का दुर्भाग्य झेला है। उनके बाद ईशांत शर्मा और विराट कोहली का नाम आता है, जिनके 40-40 डक हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर लगातार दो बार शून्य पर आउट होने के बाद कोहली ने ईशांत की बराबरी कर ली।

भारत के लिए अतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा डक

भारत के ऑल-फॉर्मेट "डक" रिकॉर्ड से यह साफ होता है कि यह आंकड़ा खिलाड़ी की लंबी पारी और अनुभव को भी दर्शाता है।

रैंक

खिलाड़ी

डक

करियर स्पैन

टेस्ट

वनडे

टी20I

1

जहीर खान

43

2000–2014

29

14

0

2

ईशांत शर्मा

40

2007–2022

35

4

1

2

विराट कोहली

40

2008–2025

5

15

7

4

हरभजन सिंह

37

1998–2016

28

7

2

5

अनिल कुंबले

35

1990–2008

31

4

6

सचिन तेंदुलकर

34

1989–2013

14

20

7

वीरेंद्र सहवाग

31

1999–2013

15

15

1

8

रोहित शर्मा

30

2007–2025

9

11

10

9

सौरव गांगुली

29

1992–2008

12

17

डेटा-ESPN

क्रिकेट में ‘डक’ का मतलब है बिना कोई रन बनाए आउट होना। यह आमतौर पर निचले क्रम के गेंदबाजों के साथ ज्यादा देखा जाता है, लेकिन इस सूची में विराट कोहली, रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाजों की मौजूदगी यह दिखाती है कि कभी-कभी महान खिलाड़ी भी कमजोर दौर से गुजरते हैं।

जहीर खान का टॉप पर होना बताता है कि गेंदबाज अक्सर कठिन परिस्थितियों में बल्लेबाजी करते हुए जल्दी आउट हो जाते हैं। वहीं कोहली का इस सूची में शामिल होना खास है, क्योंकि वे एकमात्र टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज हैं जो इस लिस्ट में है।

