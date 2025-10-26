यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल ‘अजंता की गुफाएँ’ भारत के किस राज्य में है स्थित? देखें यहाँ

TNPSC Group 4 Result 2025
Oct 26, 2025

यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल अजंता की गुफाएँ भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। ये गुफाएँ वाघोरा नदी के किनारे प्राकृतिक चट्टानों में उकेरी गई हैं और प्राचीन बौद्ध कला, भित्ति चित्रों और मूर्तिकला का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत करती हैं।

अजन्ता गुफाएँ (Ajanta Caves) महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित विश्व प्रसिद्ध बौद्ध शिलाचित्र एवं मूर्तिकला केंद्र हैं। ये गुफाएँ भारत की प्राचीन कला, संस्कृति और धार्मिक विरासत का अनुपम उदाहरण हैं। इनकी सुंदर भित्ति चित्रकारी और पत्थरों से उकेरी गई मूर्तियाँ भारत की स्वर्णिम कलात्मक परंपरा की झलक दिखाती हैं। चलिए इसके बारें में विस्तार से समझते है. 

स्थान और भौगोलिक स्थिति

अजन्ता गुफाएँ महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले से लगभग 105 किलोमीटर उत्तर-पूर्व में, वाघोरा नदी के किनारे एक घोड़े की नाल के आकार की घाटी में स्थित हैं। चट्टानों को काटकर बनाई गई ये गुफाएँ प्रकृति की गोद में बसी हुई हैं, जो अपने दृश्य सौंदर्य और शांत वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध हैं।

ऐतिहासिक महत्व

अजन्ता गुफाओं का निर्माण दो अलग-अलग कालखंडों में हुआ —

  • पहला चरण: सातवाहन वंश के शासनकाल में (ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी से ईसा पूर्व 1वीं शताब्दी)।

  • दूसरा चरण: वाकाटक वंश के शासनकाल में (ईस्वी 5वीं से 6वीं शताब्दी)।

इन गुफाओं का प्रयोग बौद्ध भिक्षुओं द्वारा वर्षा ऋतु में निवास स्थान (विहार) के रूप में किया जाता था। यह स्थल यात्रियों और व्यापारियों के लिए विश्राम स्थल के रूप में भी कार्य करता था।

कला और सांस्कृतिक महत्व

अजन्ता गुफाओं की भित्ति चित्रकारी और मूर्तिकला को विश्व स्तर पर बौद्ध धार्मिक कला की उत्कृष्ट कृति माना जाता है। इन चित्रों में बुद्ध के जीवन प्रसंग, जातक कथाएँ और विभिन्न बौद्ध देवताओं के जीवन दृश्य चित्रित हैं।

  • इन चित्रों में उपयोग किए गए रंग प्राकृतिक खनिजों से बनाए गए थे।

  • चित्रों की गहराई, भावनाओं की अभिव्यक्ति और सौंदर्यबोध भारतीय कला के उत्कर्ष को दर्शाते हैं।

प्रमुख गुफाएँ और उनकी कलात्मक विशेषताएँ:

आप यहां इन गुफाओं के बारे में विस्तार से पढ़ सकते है:

 गुफा संख्या 1 - पद्मपाणि और वज्रपाणि

यह गुफा दो प्रसिद्ध भित्तिचित्रों के लिए जानी जाती है: बोधिसत्व पद्मपाणि (करुणा का प्रतीक) और वज्रपाणि (शक्ति और ज्ञान का प्रतीक)।
यहाँ की दीवारों पर सिबि, महाजनक और महाउम्मग्ग जातक कथाओं को उकेरा गया है। गर्भगृह में बुद्ध की अत्यंत सुंदर मूर्ति ध्यान मुद्रा में स्थापित है।

गुफा संख्या 2 – हज़ार बुद्ध और बुद्ध का जन्म

यह गुफा अपनी छत की चित्रकारी और दीवारों के भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
 मुख्य आकर्षण हैं —

  • “हज़ार बुद्ध” चित्र, जिसमें अनेक ध्यानमग्न बुद्ध आकृतियाँ हैं।

  • “भगवतप्रसूति” चित्र, जिसमें महारानी माया के स्वप्न में श्वेत हाथी के रूप में बुद्ध के जन्म की झलक दिखाई गई है।

गुफा संख्या 6 – द्विस्तरीय विहार

यह गुफा दो मंज़िलों वाली है और इसमें अधूरे भित्तिचित्रों के साथ अनेक बुद्ध मूर्तियाँ हैं। गर्भगृह में उपदेश देते हुए बुद्ध की विशाल प्रतिमा प्रमुख आकर्षण है। यह गुफा मठों से विकसित होकर प्रतीकात्मक बौद्ध स्थापत्य की ओर संक्रमण को दर्शाती है।

पर्यटन और संरक्षण

अजन्ता गुफाएँ हर वर्ष हजारों देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। इसका प्रबंधन और संरक्षण भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा किया जाता है।

  • गुफाएँ हर सोमवार को रखरखाव और संरक्षण कार्य हेतु बंद रहती हैं।

  • यहाँ पर पर्यटन के साथ-साथ शैक्षणिक अध्ययन और शोध भी किए जाते हैं।

अजन्ता गुफाएँ भारत की प्राचीन सभ्यता, कला और अध्यात्म का जीवंत साक्ष्य हैं। ये केवल पत्थरों में उकेरी गई आकृतियाँ नहीं, बल्कि भारत की आत्मा, करुणा और सृजनशीलता की अमर कहानी कहती हैं।

