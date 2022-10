World Green City Award 2022: हैदराबाद शहर को मिला 'वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022', जानें और किन शहरों को मिला अवार्ड

World Green City Award 2022: भारत का हैदराबाद शहर प्रतिष्ठित 'वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022' जीता है. हैदराबाद शहर को अवार्ड की कुल छह श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ ग्रीन सिटी अवार्ड से नवाजा गया है. यह भारत का इकलौता शहर है जिसे इस पुरस्कार के लिए चुना गया है. हैदराबाद ने विश्व के अन्य प्रमुख शहरों को इस दौड़ में पीछे छोड़ा है.

हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अवार्ड प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय शहर बन गया. इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स (AIPH), वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड्स 2022 में सभी को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता है. यह अवार्ड समारोह दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित किया गया था.

GRAND WINNER - Hyderabad, India, is the overall winner of the AIPH #WorldGreenCityAwards 2022! @HMDA_Gov #greencities pic.twitter.com/UDo0UxX65Z

हैदराबाद शहर ने यह अवार्ड 'लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इनक्लूसिव ग्रोथ' श्रेणी में जीता है. हैदराबाद शहर ने विश्व के प्रमुख शहरों पेरिस, बोगोटा, फोर्टालेजा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल जैसे शहरों को पीछे छोड़ते हुए यह अवार्ड जीता है.

इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स अवार्ड का आयोजन, आईयूसीएन लीडर्स फोरम के एक भब्य कार्यक्रम में किया गया. इसमे विश्व के शहरों को छह श्रेणियों में अवार्ड प्रदान किये गये है. यह आयोजन दक्षिण कोरिया के जेजू शहर में किया गया था.

Hyderabad won the International Association of Horticultural Producers’ @AIPHGlobal #WorldGreenCityAwards 2022.



Watch this short video that beautifully captures the innovative and inclusive green initiatives of the Telangana Government. pic.twitter.com/LORFj0F98M