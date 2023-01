UNESCO: केंद्र ने चराइदेव मैदाम को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नॉमिनेट किया, जानें किस राज्य में है?

UNESCO World Heritage Site: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार ने असम के चराइदेव मैदाम (Charaideo Maidam) को विश्व धरोहर स्थल (World Heritage site) के रूप में नामित करने के लिए यूनेस्को को एक प्रस्ताव भेजेगा.

चराइदेव मैदाम को भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट की 52 साइटों में स्थान दिया गया है. जिनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने के लिए भेजा जायेगा.

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने इसके सम्बन्ध में पीएम मोदी को 16 जनवरी को एक पत्र लिखा था. जिसको केंद्र सरकार अमल में लाते हुए चराइदेव मैदाम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट शामिल किया है.

अगर असम की इस साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना जाता है तो सांस्कृतिक श्रेणी के तहत यह उत्तर-पूर्व भारत की पहली साइट होगी.

A matter of pride for Assam as the historic Charaideo Maidams is on its way to being recognized as a UNESCO World Heritage Site.



Truly grateful to HPM @narendramodi for selecting Charaideo out of 52 other sites as India's nomination & HCM @himantabiswa for his untiring efforts. pic.twitter.com/ePtZJgxq7W