Drone Rules 2021: केंद्र सरकार ने जारी किए नए ड्रोन नियम, जानें इसके बारे में सबकुछ

केंद्र सरकार ने ड्रोन उड़ाने को लेकर नए नियम बना दिए हैं. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नए ड्रोन नियम 2021 को पारित किया है, जो मौजूदा मानव रहित विमान प्रणाली नियम की जगह लेंगे. यह जानकारी सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी. इस पॉलिसी के अनुसार ड्रोन उड़ाने को लेकर कई नियमों में बदलाव किया गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्ट-अप और हमारे युवाओं की जबरदस्त मदद करेंगे. यह नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाएं खोलेगा. यह भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा.

