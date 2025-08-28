GATE 2026 Registration Start Today
IB Junior Intelligence Officer Eligibility Criteria 2025: ग्रेड 2 ऑफिसर बनने के लिए Qualification और Age Limit क्या है?

By Vijay Pratap Singh
Aug 28, 2025, 15:32 IST

IB Junior Intelligence Officer Eligibility Criteria 2025: आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पात्रता मानदंड 2025 में उम्र, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता और सेवा देनदारी जैसी जरूरी शर्तें बताई गई हैं। Candidates को 18-27 साल की उम्र का भारतीय नागरिक होना चाहिए और उनके पास संबंधित क्षेत्रों में डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। अगर Candidates आईबी जेआईओ भर्ती के सभी पात्रता नियमों को पूरा करते हैं तो वे आवेदन कर सकते हैं। यहां आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता और छूट के नियम देखें।

IB Junior Intelligence Officer Eligibility Criteria 2025

IB Junior Intelligence Officer Eligibility Criteria 2025: इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (जेआईओ) पद के लिए आवेदन करने के लिए Candidates को कुछ पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा। इंटेलिजेंस ब्यूरो महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा और उसका विश्लेषण करके राष्ट्रीय सुरक्षा को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है।

JIO (जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पद के लिए Candidates को आयु सीमा, राष्ट्रीयता और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी खास जरूरतों को पूरा करना होगा। चयन प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य है। यह लेख आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पात्रता मानदंडों की पूरी जानकारी देता है।

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पात्रता मानदंड 2025 का अवलोकन

इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उम्र, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता और कार्य अनुभव से संबंधित कुछ खास जरूरतें तय की हैं। जो Candidates आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर (JIO) पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें नीचे दी गई IB JIO पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा:

पात्रता का कारक (Eligibility Factor)

जरूरतें (Requirements)

आयु सीमा (Age Limit)

18 से 27 साल

शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification)

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या विज्ञान में विशेष विशेषज्ञता के साथ Graduate की डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में Graduate की डिग्री (BCA)

राष्ट्रीयता

भारतीय नागरिक होना चाहिए

कार्य अनुभव

पहले से किसी कार्य अनुभव की जरूरत नहीं है

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पात्रता मानदंड किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया का आधार होते हैं। यही बात आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती पर भी लागू होती है, जहां Candidates को उम्र और शैक्षणिक योग्यता से संबंधित खास जरूरतों को पूरा करना होता है। इन शर्तों से यह पक्का होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए केवल सबसे उपयुक्त और कुशल Candidates का ही चयन हो। Candidates नीचे विस्तार से पात्रता की जांच कर सकते हैं।

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर आयु सीमा (Age Limit) क्या है?

JIO पद के लिए पात्रता तय करने में उम्र एक प्रमुख कारक है। इस पद के लिए आवेदन करने वाले Candidates की उम्र निर्धारित आयु सीमा के अंदर होनी चाहिए। Candidates की उम्र 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए।

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले कुछ Candidates को ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल सकती है। आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, अलग-अलग श्रेणियों को अधिकतम आयु मानदंड में अतिरिक्त साल की छूट मिलती है। IB JIO आयु में छूट का पूरा विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:

श्रेणी

आयु में छूट

ओबीसी

3 साल

एससी/एसटी

5 साल

केंद्र सरकार के सिविलियन पदों पर 3 साल तक लगातार सेवा देने वाले विभागीय उम्मीदवार

40 साल तक

विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और पतियों से अलग रहने वाली महिलाएं (यूआर)

35 साल तक

विधवा, तलाकशुदा महिलाएं और पतियों से अलग रहने वाली महिलाएं (एससी/एसटी)

40 साल तक

मेधावी खिलाड़ी (सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र के साथ)

5 साल

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर शैक्षणिक योग्यता (Educational Qualification) क्या है?

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पद के लिए आवेदन करने के लिए Candidates को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों को पूरा करना होगा। योग्यताएं लचीली हैं। इससे विज्ञान और इंजीनियरिंग की अलग-अलग अकादमिक पृष्ठभूमि वाले Candidates को आवेदन करने का मौका मिलता है।

आवेदक आवेदन कर सकते हैं अगर उनके पास सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इन क्षेत्रों में से किसी एक में इंजीनियरिंग का डिप्लोमा है: इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, या कंप्यूटर एप्लीकेशन।

इसके अलावा, वे Candidates भी पात्र हैं जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स या गणित जैसे विषयों के साथ विज्ञान में ग्रेजुएट की डिग्री है। एक और मान्य विकल्प यह है कि उनके पास किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक की डिग्री (BCA) हो।

Nationality requirement for IB Junior Intelligence Officer

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर भर्ती के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए। केवल भारतीय राष्ट्रीयता रखने वाले आवेदकों को ही इस पद के लिए योग्य माना जाता है।

Number of Attempts for IB Junior Intelligence Officer Exam

Candidates कितनी बार परीक्षा दे सकते हैं, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है। उम्मीदवार IB JIO परीक्षा के लिए तब तक आवेदन करते रह सकते हैं, जब तक वे 27 साल की अधिकतम आयु सीमा के अंदर हों और अन्य सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों। एक बार जब कोई उम्मीदवार आयु सीमा पार कर लेते हैं, तो वे भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने के योग्य नहीं रहते।

Experience required for IB Junior Intelligence Officer

आधिकारिक अधिसूचना में पहले से किसी कार्य अनुभव की जरूरत का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब है कि हाल ही में ग्रेजुएट हुए युवा जो आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की शैक्षणिक योग्यता, आयु मानदंड और राष्ट्रीयता की जरूरतों को पूरा करते हैं, वे आवेदन करने के पात्र हैं।

IB Junior Intelligence Officer Service Liability

Candidates को इस पद से जुड़ी सेवा देनदारी के बारे में भी पता होना चाहिए। आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर के पद पर पूरे भारत में कहीं भी ट्रांसफर किया जा सकता है। इसका मतलब है कि चुने गए Candidates को संगठन की जरूरतों के अनुसार देश के किसी भी हिस्से में तैनात किया जा सकता है। इसलिए, इस पद के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर Selection Process 2025 क्या है?

आईबी जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर चयन प्रक्रिया 2025 कई चरणों में पूरी की जाती है, ताकि यह पक्का हो सके कि केवल सबसे काबिल Candidates का ही चयन हो। प्रक्रिया एक लिखित परीक्षा से शुरू होती है जिसमें तकनीकी ज्ञान और सामान्य जागरूकता दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। जो Candidates इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, उन्हें स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें उनकी व्यावहारिक क्षमताओं की जांच की जाती है। इसके बाद, चुने गए Candidates इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन के चरण में जाते हैं।

सभी चरणों में कुल प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट लिस्ट तय होती है। इससे यह पक्का होता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) में केवल योग्य और अच्छी तरह से क्वालिफाइड Candidates की ही भर्ती हो।

  • अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

  • चंडीगढ़

  • दिल्ली 

  • दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव

  • लक्षद्वीप

  • पुडुचेरी

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates.

... Read More

