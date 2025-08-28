Navodaya School क्लास 6 एप्लीकेशन फॉर्म की करेक्शन विंडो ओपन, 30 अगस्त तक करें सुधार

नवोदय विद्यालय समिति (NVS) की ओर से जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) में साल 2026-27 के लिए कक्षा 6 में एडमिशन के लिए आवेदन विंडो बंद कर दी गई है। अगर किसी अभिभावक से फॉर्म भरने में कोई त्रुटि हो गई हैं, तो वे अपने फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। बता दें कि करेक्शन विंडो को 30 अगस्त तक खोल दिया गया है। करेक्शन विंडो NVS की ऑफिशियल वेबसाइटnavodaya.gov.in पर उपल्बध है।
सुधार करने के लिए नहीं देने होंगे किसी भी तरह के शुल्क
अभिभावकों की जानकारी के लिए बता दें कि जवाहर नवोदय विद्यालय (JNVST 2026-27) आवेदन पत्र में संशोधन के लिए किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह प्रक्रिया बिल्कुल मुफ्त है।
करेक्शन विंडो में कैसे करें सुधार?
-
JNVST एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार के लिए आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं।
-
होम पेज पर पॉप अप में एडमिशन से संबंधित वेबसाइट लिंक cbseitms.rcil.gov.in/nvs पर क्लिक करें।
-
अब नया होम पेज खुलेगा, उसपर Candidate Corner में Click here for Correction Window of Class VI Registration 2026-27 लिंक पर क्लिक करें।
-
मांगी गई सभी जानकारियां भरें और लॉग इन करें।
-
इसके बाद जिस सेक्शन में गलती हुई है इसे सुधारें और सबमिट कर दें।
-
अंत में Click Here to Print Registration Form पर क्लिक करें और फॉर्म की एक कॉपी निकाल कर अपने पास रखें।
कब होगी परीक्षा?
JNVST 2026 क्लास 6 फेज 1 परीक्षा का आयोजन 13 दिसंबर को करवाया जायेगा। एग्जाम से कुछ दिन पहले छात्रों का एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। अभिभावक ऑनलाइन मोड में एडमिट कार्ड कलेक्ट कर सकते हैं।
आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन करने के आपको यहां बताएं गए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी
आवेदन के लिए छात्र/ छात्रा का हस्ताक्षर
अभिभावक का हस्ताक्षर
छात्र या छात्रा की फोटो
जिला ब्लॉक
आधार संख्या,
APAAR आईडी
पेन नंबर
आधार कार्ड (यदि नहीं है तो मान्य कोई अन्य आवास प्रमाण पत्र)
माता-पिता और छात्र/ छात्रा द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ और स्कूल के हेडमास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण- पत्र
सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी आधार विवरण/ निवास प्रमाण पत्र
आवेदन पोर्टल में अभ्यर्थी के मूल विवरण जैसे राज्य
Note: ध्यान रखें कि सभी डॉक्यूमेंट JPG फॉर्मेट में होने चाहिए और वे 10KB से लेकर 100KB के बीच होने चाहिए।
