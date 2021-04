केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन

केंद्र सरकार ने देश में तेजी से बढ़ते कोरोना (Coronavirus) के ग्राफ पर लगाम लगाने हेतु 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों को 01 मई से कोरोना वैक्सीन (Corona Vaccine) लगाने की मंजूरी दे दी है. 19 अप्रैल 2021 को स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ ऑनलाइन मीटिंग करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह महत्वपूर्ण फैसला लिया है.

अभी तक 45 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लेने की इजाज़त दी गई थी. प्रधानमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा भारतीयों को कम से कम समय में वैक्सीन मुहैया कराने हेतु पिछले एक साल से भी ज्यादा समय से काम कर रही थी. प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत विश्व में दूसरे देशों की तुलना रिकॉर्ड तेजी से लोगों को कोरोना का टीका लगा रहा है और इस अभियान को आगे भी तेजी से जारी रखा जाएगा.

