Current Affairs Quiz 30 अक्टूबर 2025: राष्ट्रीय FPO कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसने किया?

Current Affairs Quiz 30 Oct 2025: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और जागरूक पाठकों के लिए जागरण जोश लेकर आया है इस सप्ताह का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स क्विज. इस क्विज में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025, एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट 2025से जुड़े सवाल शामिल हैं. 1. राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 (National FPO Conclave 2025) का उद्घाटन किसने किया? A. नरेंद्र सिंह तोमर B. राजनाथ सिंह C. शिवराज सिंह चौहान D. पीयूष गोयल 1. C. शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में राष्ट्रीय एफपीओ कॉन्क्लेव 2025 (National FPO Conclave 2025) का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में देशभर के 24 राज्यों और 140 जिलों से आए 500 से अधिक प्रगतिशील किसान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन (FPOs), इंप्लिमेंटिंग एजेंसियां (IAs) और क्लस्टर आधारित बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन (CBBOs) ने हिस्सा लिया।

2. मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिज़ाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? A. लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड B. हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड C. स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) D. गोवा शिपयार्ड लिमिटेड 2. C. स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL) ने भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक (LPDs) के डिज़ाइन और निर्माण हेतु स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (SDHI) के साथ एक विशेष साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय नौसेना की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म का विकास और निर्माण करना है। 3. एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट (2025 APCS) 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? A. सिंगापुर B. टोक्यो C. दुबई D. सियोल 3. C. दुबई एशिया पैसिफिक सिटीज़ समिट 2025 (2025 APCS) का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ, और यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। यह पहली बार है जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीतिनिर्माता और नवप्रवर्तक शामिल हुए।

4. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने किस प्राधिकरण के साथ ₹500 करोड़ का MoU एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं के विकास के लिए किया है?

A. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

B. चेन्नई पोर्ट प्राधिकरण

C. कोचीन पोर्ट प्राधिकरण

D. पारादीप पोर्ट ट्रस्ट 4. C. कोचीन पोर्ट प्राधिकरण भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और कोचीन पोर्ट प्राधिकरण ने ₹500 करोड़ का एक समझौता ज्ञापन (MoU) हस्ताक्षरित किया है, जिसके तहत कोच्चि में एलएनजी बंकरिंग सुविधाओं (LNG Bunkering Facilities) का विकास किया जाएगा। यह पहल भारत के ग्रीन पोर्ट और क्लीन फ्यूल मिशन को समर्थन करती है। 5. कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता और डिजिटल शासन को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कोयला और खान मंत्री ने कौन से दो डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए? A. कोयला दृष्टि और खान सुगम B. कोयला शक्ति डैशबोर्ड और क्लैम्प पोर्टल C. खान डेटा पोर्टल और कोल ट्रैक सिस्टम D. ई-कोल ऐप और माइनलिंक प्लेटफॉर्म