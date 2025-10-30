मतदाताओं के सवालों के लिए ‘Book-a-Call with BLO’ सेवा शुरू, इस टोल-फ्री नंबर पर भी मिलेगी मदद

चुनाव आयोग (ECI) ने मतदाताओं की शिकायतों और सवालों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन (NVH) एक्टिव की है। साथ ही, आयोग ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने राज्य संपर्क केंद्र (SCC) तथा जिलों को जिला संपर्क केंद्र (DCC) स्थापित करने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्थानीय स्तर पर समयबद्ध और क्षेत्रीय भाषा में सहायता उपलब्ध कराई जा सके। ये केंद्र पूरे वर्ष कार्यदिवसों में दफ्तर समय के दौरान संचालित रहेंगे। बता दें कि यह सुविधा पुरे देश में शुरू की गयी है.
सभी शिकायतें और प्रश्न राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल (National Grievance Service Portal) के माध्यम से दर्ज और ट्रैक किए जाएंगे। इसके अलावा, आयोग ने ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ (Book-a-Call with BLO) सुविधा भी शुरू की है, जिसके तहत नागरिक अपने संबंधित बूथ स्तर अधिकारी (Booth Level Officer) से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यह सेवा ECINET प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध है।
नेशनल वोटर हेल्पलाइन (National Voter Helpline-NVH)
यह हेल्पलाइन टोल-फ्री नंबर 1950 और “Voter Helpline” मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। यह एकीकृत सेवा मंच है, जो देशभर के मतदाताओं को निम्न सुविधाएं प्रदान करता है-
-
निर्वाचन सूची में नाम की पुष्टि।
-
नए मतदाता पंजीकरण, पता परिवर्तन, संशोधन या विलोपन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना।
-
मतदाता सेवाओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज करना और उनकी स्थिति ट्रैक करना।
-
चुनाव कार्यक्रम, उम्मीदवारों की जानकारी, परिणाम और सामान्य प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना।
इसका उद्देश्य मतदाताओं को सशक्त बनाना और उन्हें चुनावी प्रक्रिया में अधिक सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करना है।
‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ सर्विस
यह एक नई और उपयोगी पहल है जिसके तहत मतदाता अपने बूथ स्तर अधिकारी (BLO) से सीधे कॉल बुक कर सकते हैं। बीएलओ स्थानीय स्तर पर मतदाता सूची के अद्यतन, पंजीकरण और सत्यापन के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं।
इस सेवा के माध्यम से मतदाता-
-
अपने बीएलओ से कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं।
-
मतदाता पंजीकरण या जानकारी संशोधन से जुड़ी सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
-
स्थानीय स्तर पर चुनाव संबंधी समस्याओं का समाधान करवा सकते हैं।
बीएलओ ऐप के जरिए ग्राउंड वेरिफिकेशन और त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित की जाती है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी बनती है।
चुनाव अधिकारियों से संपर्क के अन्य माध्यम
नागरिक ECINet ऐप के जरिए भी चुनाव अधिकारियों से जुड़ सकते हैं। चुनाव आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO), जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ERO) को निर्देश दिया है कि वे मतदाताओं की समस्या की निगरानी करें और उन्हें 48 घंटे के भीतर निपटाएं।
शिकायत निवारण प्रणाली (Grievance Redressal Mechanism)
नेशनल वोटर हेल्पलाइन, चुनाव आयोग के राष्ट्रीय शिकायत सेवा पोर्टल से जुड़ी हुई है। इसके माध्यम से नागरिक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं और इसका स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। बता दें कि शिकायतें निम्न माध्यमों से दर्ज की जा सकती हैं-
-
NVH ऐप
-
टोल-फ्री नंबर 1950
-
ECI की वेबसाइट या ईमेल (complaints@eci.gov.in)
हर शिकायत के लिए नागरिक को एक यूनिक आईडी (Unique ID) दी जाती है, जिससे वे समाधान की स्थिति जान सकते हैं। यह प्रणाली जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करती है।
चुनाव आयोग की राष्ट्रीय मतदाता हेल्पलाइन और ‘बुक-ए-कॉल विद बीएलओ’ पहल तकनीक के उपयोग से मतदाताओं को अधिक सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। ये सेवाएं मतदाता पंजीकरण, संशोधन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के लिए की गयी है।
