IPL LIVE: गुजरात की टीम में शामिल हुआ यह धाकड़ बल्लेबाज, इस सीजन से बाहर हुए श्रेयस

गुजरात टाइटन्स की टीम ने अपने चोटिल खिलाड़ी केन विलियमसन के स्थान पर श्रीलंका के ऑलराउंडर दासुन शनाका (Dasun Shanaka) को टीम में शामिल किया है.

केन विलियमसन अहमदाबाद में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ सीजन के पहले मैच में चोटिल हो गए थे उन्हें घुटने में चोट लगी थी जिस कारण वह आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गए है. जिसके बाद से गुजरात की टीम को उनके रिप्लेसमेंट की जरुरत थी.

#TitansFAM , the announcement you’ve been waiting for! Sri Lankan all-rounder Dasun Shanaka will be replacing Kane Williamson for #TATAIPL 2023. Let’s give our new Titan a 𝙎𝙝𝙖𝙣𝙙𝙖𝙖𝙧 𝙎𝙬𝙖𝙖𝙜𝙖𝙩 in the comments! 💙 #AavaDe | @dasunshanaka1 pic.twitter.com/2wFxNRZb58

श्रीलंका की T20 टीम के कप्तान शनाका इस समय अच्छी फॉर्म में है, जिसका फायदा गुजरात की टीम को मिलने वाला है. शनाका की गिनती बेहतरीन बैटिंग ऑलराउंडर में की जाती है.

शनाका के पास 87 T20 इंटरनेशनल मैचो का अनुभव है साथ ही वह अब तक 181 टी20 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 141.94 की स्ट्राइक रेट से 3702 रन बनाए हैं.

उनके मौजूदा फॉर्म और अनुभव को देखते हुए कहा जा सकता है कि गुजरात की टीम प्रबंधन ने सही फैसला लिया है. उन्होंने इस साल जनवरी में भारत में श्रीलंका के तीन T20 मैचों के दौरान 187.87 की स्ट्राइक रेट से 124 रन बनाए थे.

श्रीलंका के इस धाकड़ बल्लेबाज का यह पहला सीजन है, इसके पहले उन्होंने कोई भी आईपीएल मैच नहीं खेला है. शनाका के पास एक अच्छी बैटिंग स्किल है. उन्होंने अब तक 6 टेस्ट मैच और 50 ODI मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व कर चुके है. शनाका ने ODI में दो शतक भी लगा चुके है.

विलियमसन की बात करें तो यह सीजन उनके लिए अच्छा नहीं रहा, विलियमसन अपने घुटने की चोट के कारण न्यूजीलैंड लौट गए है.

गुजरात की टीम डिफेंडिंग चैंपियन हैं जिन्होंने 2022 में अपने पहले सीज़न में ट्रॉफी जीती थी. उन्होंने सीएसके के खिलाफ अपने पहले गेम में अच्छी शुरुआत की थी, साथ ही गुजरात की टीम ने अपने दूसरे मैच में भी जीत हासिल की, जिसमें उन्होंने दिल्ली की टीम को 06 विकेट से हराया.

कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर भी आईपीएल के इस सीजन से बाहर हो गए है, पहले यह उम्मीद जताई जा रही थी कि वह आईपीएल के कुछ मैच खेल सकते है लेकिन पीठ की चोट के कारण अब वह पूरे सीजन से बाहर हो गए है. श्रेयस पीठ की सर्जरी करवाने के लिए विदेश जाएंगे. श्रेयस, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) से भी बाहर हो गए है.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के धाकड़ बल्लेबाज़ रजत पाटीदार भी आईपीएल-2023 से बाहर हो गए हैं. आरसीबी प्रबंधन ने अभी तक यह नहीं बताया कि उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर किसे शामिल किया जायेगा.

Unfortunately, Rajat Patidar has been ruled out of #IPL2023 due to an Achilles Heel injury. 💔



We wish Rajat a speedy recovery and will continue to support him during the process. 💪



The coaches and management have decided not to name a replacement player for Rajat just yet. 🗒️ pic.twitter.com/c76d2u70SY