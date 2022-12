Delhi MCD Elections 2022: Full list of BJP candidates and constituencies

Delhi MCD Election Result 2022: The polling for the Municipal Corporation of Delhi was conducted on December 4, 2022. The counting of votes is being conducted today - December 7, 2022. Out of the total number of candidates from the major political parties in the country, the BJP in this election fielded 250 candidates in its 250 MCD Wards. Out of these, 250 candidates 135 are female.

BJP which won the Delhi MCD Elections the last term (2017) with 64 seats will be looking to retain power this term as well. The biggest competition for the ruling party is AAP (Aam Aadmi Party) which during its election campaign focused on a Garbage-free Delhi and the education system of the National Capital.

This is the first election conducted post the reunification of the MCDs with three municipal corporations being brought under one and the delimitation of the wards. In 2017 the total number of wards for the Delhi MCD elections was 272 which has been reduced to 250 for the 2022 elections. Check here the list of BJP candidates and their constituencies.

Delhi MCD Elections 2022: List of BJP Candidates and Constituencies

Sr. No. Constituency Candidate 1 Abul Fazalenclave Charan Singh 2 Adarsh Nagar Anubhav Dhir 3 Alipur Yogesh Rana 4 Aman Vihar Narendra Manral 5 Amar Colony Sharad Kapoor 6 Anand Vihar Dr Monika Pant 7 Anarkali (W) Meenakshi Sharma 8 Andrews Ganj (W) Priti Bhati 9 Ashok Nagar (W) Reena Maheshwari 10 Ashok Vihar (W) Poonam Bhardwaj 11 Aya Nagar (W) Manisha Chaudhary 12 Azad Nagar (W) Neelam Jitu Chaudhary 13 Azadpur (W) Suman Sharma 14 Badarpur (SC Veena Pawan Rahi 15 Bakhtawarpur (W) Janta Devi 16 Baljeet Nagar (W) Ayushi Tiwari 17 Ballimaran Ramdev Sharma 18 Bankner Vinod Bharadwaj 19 Baprola Mahesh Tripathi 20 Bawana Brahmprakash 21 Bazar Sita Ram (W) Sonia Shrivastav 22 Begumpur Jai Bhagwan Yadav 23 Bhajanpura Ramraj Tiwari 24 Bhalswa Lallu Singh Thakur 25 Bhati Ramvir Tanwar 26 Bijwasan Jaiveer Rana 27 Binda Pur (W) Sudha Sharma 28 Brahmpuri Kavita Sharma 29 Brijpuri (W) Nirmal Sharma 30 Budh Vihar Rajpal Garg 31 Burari Anil Tyagi 32 Chandani Mahal Irfan Malik 33 Chandni Chowk Ravinder Kumar Kaptan 34 Chauhan Bangar (W) Saba Gaji 35 Chaukhandi Nagar Suman Kherwal 36 Chhatarpur (W) Shikha Tyagi 37 Chhawala Shashi Yadav 38 Chirag Delhi Rakesh Guliya 39 Chitaranjan Park (W) Kanchan Bhadana Chaudhary 40 Civil Lines (SC) Sardar Avtar Singh 41 Dabri Vinay Chauhan 42 Dakshin Puri (SC) Raj Kumar Chautala 43 Daryaganj Lalit Bhamri 44 Dayalpur Puneet Sharma 45 Delhi Gate (SC Deepti Vidyarthi 46 Deoli (W) Anita Singhal 47 Dev Nagar (SC) Ghanshyam Chetiwal 48 Dhirpur (W) Neelam Budhiraja 49 Dichaon Kalan (W) Neelam Krishan Pahalwan 50 Dilshad Colony (W) Sanrika Sharma Jha 51 Dilshad Garden Veer Singh Pawar 52 Dwarka - A Ram Niwas Gehlot 53 Dwarka - B Kamaljeet Sehrawat 54 Dwarka - C Sushma Godara 55 East Patel Nagar (W) Deepali Kapoor 56 Fateh Nagar (W) Mukul Agarwal 57 Gandhi Nagar (W) Priya Kamboj 58 Gautam Puri Satya Sharma 59 Geeta Colony (W) Nima Bhagat 60 Gharoli (SC Sunita Gautam 61 Ghonda (W) Preeti Gupta 62 Gokal Puri (SC Nirmala Jatav 63 Gorakh Park (W) Kusum Tomar 64 Govind Puri Shri Chandraprakash 65 Greater Kailash (W) Shika Rai 66 Green Park Manoj Garg 67 Guru Harkishan Nagar (W) Monika Goyal 68 Hari Nagar Shyam Sharma 69 Hari Nagar Extension Mithilesh Singh 70 Harkesh Nagar (SC Mamta Tundelkar 71 Harsh Vihar (SC Laxmi Mahor 72 Hastsal (W) Suman Pawan Singhal 73 Hauz Khas Sumitra Dahiya 74 Holambi Kalan (W) Archana 75 Inder Puri (SC) Mohan Lal Dayma 76 IP Extension (W) Amrita Pachauri 77 Isapur (W) Suman Dagar 78 Jagat Puri Raju Sai Sachdeva 79 Jahangir Puri (W) Divya Jha 80 Jaitpur (W) Rachna Mishra 81 Jama Masjid (W) Asha Verma 82 Janak Puri South (W) Veena Rani Garg 83 Janak Puri West (W) Urmila Chawla 84 Jhadoda Brijesh Rai 85 Jhilmil Pankaj Luthra 86 Johripur (SC) Rajkumar 87 Jwalapuri (SC Vimla Tridev Bhadoriya 88 Kabir Nagar Vinod Gupta 89 Kadipur Urmila Rana 90 Kakrola Pawan Kumar Tomar 91 Kalkaji (W) Yogita Singh 92 Kalyanpuri (SC) Rajkumar Dhillon 93 Kamla Nagar (W) Renu Agarwal 94 Kanjhawala Varun Saini 95 Kapashera (W) Sunita Yadav 96 Karam Pura Rajiv Girotra 97 Karawal Nagar Shimla Devi 98 Karawal Nagar West Satpal Singh 99 Kardam Puri Mukesh Bansal 100 Karol Bagh (SC Usha Lavadiya 101 Keshav Puram Yogesh Verma 102 Keshopur Harish Oberoi 103 Khanpur (W) Mamta Yadav 104 Khyala (W) Paramjeet Kaur 105 Kirari Urmila Choudhary 106 Kishan Ganj (SC Geeta Nagar 107 Kohat Enclave Ravi Hans 108 Kondli (W) Munesh Dedha 109 Kotla Mubarakpur (W) Kusumlata Chaudhary 110 Krishna Nagar Sandeep Kapoor 111 Kunwar Singh Nagar (W) Shashi Prabha Solanki 112 Lado Sarai Pravesh Sejwal 113 Lajpat Nagar Sardar Arjun Pal Singh Marwah 114 Lalita Park (W) Himanshi Pandey 115 Laxmi Nagar (W) Alka Raghav 116 Madangir (SC) Manisha Chandrapal 117 Madanpur Khadar Dr Lekhraj 118 Madanpur Khadar West Braham Singh 119 Madhu Vihar (W) Shailendri Pradhan 120 Madipur (SC) Sunita Kangda 121 Mahaveer Enclave Ajeet Singh 122 Mahavir Enclave Raj Kumar 123 Mahipalpur Indrajeet Sehrawat 124 Malka Ganj (SC Rekha Amarnath Jatav 125 Malviya Nagar W) Dr. Nandini Sharma 126 Mandawali (W) Shashi Chandna 127 Manglapuri Vijay Veer Solanki 128 Mangol Puri (SC) Shashi Sood 129 Mangolpuri - A Ashok Bidlan 130 Mangolpuri - B Rajeshwari Jaswant 131 Matiala (W) Anuradha Sharma 132 Maujpur Anil Gaur 133 Mayur Vihar Phase - 1 Prema Devi 134 Mayur Vihar Phase - 2 Bipin Bihari Singh 135 Meethapur (W) Guddi Chaudhary 136 Mehrauli (W) Arti Singh Yadav 137 Model Town Vikesh Sethi 138 Mohan Garden Shyam Mishra 139 Molarband Gagan Kasana 140 Moti Nagar (W) Ritu Madan 141 Mubarikpur Ramdayal Mahto 142 Mukherjee Nagar Sardar Raja Iqbal Singh 143 Mukundpur Gulab Singh Rathore 144 Mundka Gajendr Daraal 145 Munirka (W) Rama Tokas 146 Mustafabad (W) Shabnam Malik 147 Najafgarh Amit Khadkadi 148 Nand Nagri (SC) Rinku Kumar 149 Nangal Thakran (W) Babita Dabas 150 Nangli Sakrawati (W) Savita Sharma 151 Nangloi (SC) Babita Kirar 152 Nangloi Jat (W) Poonam Saini 153 Naraina Umang Bajaj 154 Narela (W) Keshrani Khatri 155 Nawada (W) Rinku Gehlot 156 Nehru Vihar Arun Singh Bhati 157 New Ashok Nagar Sanjeev Singh 158 Nihal Vihar Shivangi Pandey 159 Nilothi (W) Bibi Kuljeet Kaur 160 Nithari (W) Sona Ranjeet Choudhary 161 Paharganj Manish Chadha 162 Palam Seema Pandit 163 Pandav Nagar Yashpal Kaintura 164 Paschim Vihar Vineet Vohra 165 Patparganj (W) Renu Chaudhary 166 Pitam Pura Amit Nagpal 167 Pooth Kalan (W) Kavita Solanki 168 Pooth Khurd (W) Anju Aman Dabas 169 Preet Vihar Ramesh Garg 170 Prem Nagar (W) Nillu Singh 171 Pul Pehladpur (SC) Munshi Ram 172 Punjabi Bagh (W) Suman Tyagi 173 Pushp Vihar (SC) Naresh Sankhla 174 Quraish Nagar (W) Shamina Raja 175 Raghubir Nagar (SC Urmila Gangwal 176 Raj Nagar (W) Aruna Rawat 177 Rajinder Nagar (W) Manika Nischal 178 Rajouri Garden (W) Shashi Talwar 179 Ram Nagar (SC) Kamal Bagdi 180 Ram Nagar East Chandraprakash Sharma 181 Ramesh Nagar Pradeep Tiwari 182 Rani Bagh (W) Jyoti Agarwal 183 Rani Khera (W) Sushila Mathur 184 Ranjeet Nagar Tej Ram Phore 185 Rithala Narendra Solanki 186 RK Puram Tulsi Joshi 187 Rohini - A Naveen Garg 188 Rohini - B Komal Vasisth 189 Rohini - C Dharmendra Sharma 190 Rohini - D Smita Kaushik 191 Rohini - E Pravesh Wahi 192 Rohini - F Ritu Goel 193 Rohtash Nagar (W) Suman Lata Nagar 194 Roshan Pura Banke Pehelwan urf Devendra Dabas 195 Sabapur Brijesh Singh 196 Saboli (SC) Hari Prakash Bahadur 197 Sadar Bazaqr (W) Pinki Jain 198 Sadatpur (W) Neetu Bisht 199 Sadh Nagar Bibi Inder Kaur 200 Sagarpur (W) Poonam Jindal 201 Said Ajaib – Rampal Yadav 202 Sainik Enclave (W) Reeta Vinay Gaur 203 Samaypur Badli (W) Gayatri Yadav 204 Sangam Park (SC) Sushil Mathur Jonty 205 Sangam Vihar - A Chandan Chaudhary 206 Sangam Vihar B (W) Savita Devi 207 Sangam Vihar C Neeraj Gupta 208 Sant Nagar (W) Rekha Rawat 209 Saraswati Vihar (W) Shikha Bharadwaj Gupta 210 Sarita Vihar (W) Neetu Manish Chaudhary 211 Sarup Nagar Suresh Pandey 212 Seelampur (W) Seema Sharma 213 Shahbaad Dairy (SC) Santosh Bharti 214 Shahdara (SC) Bharat Gautam 215 Shakarpur Ramkishore Sharma 216 Shakurpur (SC) Kishan Bimad 217 Shalimar Bagh - A Sujeet Thakur 218 Shalimar Bagh - B Rekha Gupta 219 Shastri Nagar Manoj Jindal 220 Shastri Park Bharat Bahdoria 221 Shri Ram Colony Pramod Jha 222 Sidhartha Nagar (W) Sonali Basisth Chaudhary 223 Sonia Vihar (W) Sonia Anupam Pandey 224 Sriniwaspuri Rajpal Singh 225 Subhash Mohalla (W) Manisha Punia 226 Subhash Nagar (W) Rekha Sahni 227 Sultanpuri - A Ekta Jatav 228 Sultanpuri - B Hukum Singh Rathore 229 Sundar Nagri (SC Bhumika Singh 230 Tigri (SC Meera Pahariya 231 Tilak Nagar Raj Kumar Grover 232 Timarpur (W) Amar Lata Sangwan 233 Trilokpuri (SC) Surender Chauhan 234 Trinagar Meenu Goyal 235 Tughlakabad (W) Pushpa Bidhuri 236 Tughlakabad Extension Poonam Bhati 237 Uttam Nagar Rajesh Agarwal 238 Vasant Kunj Jagmohan Singh Mehlawat 239 Vasant Vihar (W) Raj Rani Sharma 240 Vijay Vihar (W) Amrita Jha 241 Vikas Nagar Pankaj Kumar Singh 242 Vikas Puri Sunil Jindal 243 Vinodnagar Ravi Negi 244 Vishnu Garden Sanjay Yadav 245 Vishwas Nagar (SC Dr Cherry Sain 246 Wazir Pur (SC Sonia Devraj Koli 247 Welcome Colony Ritesh Suji 248 West Patel Nagar (SC Meenu Naresh Kumar 249 Yamuna Vihar Pramod Gupta 250 Zakirnagar (W) Lata Chauhan

