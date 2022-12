Delhi MCD Election Results 2017, 2022 Exit Poll: Complete list of ward winners, seats - BJP, AAP and Congress

Delhi MCD Election Results 2022: Municipal Corporation Delhi 2022 Results will be announced today. The elections to the 250 wards of Delhi Municipal Corporation were conducted on December 4, 2022. As per the latest trends, AAP is leading with 132 seats followed by BJP with 104 and Congress with 11 seats. According to reports this year saw a low voter turnout of 50.47% and due to the delimitation, there are only 250 wards as opposed to the 270 in 2017.

Also Read: List of Star Candidates

Delhi MCD Elections 2017

As per the data of 2017, BJP won the Delhi Municipal Elections 2017 with 181 seats out of 270 in all three Municipal Corporations - SDMC, NDMC, and EDMS. AAP on the other hand managed to gather 48 seats in 2017 leaving Congress with only 30 seats.

Also Read: List of BJP Candidates and Constituencies

Given below is the list of winners of the 2017 MCD Elections.

Ward Winner Party Adarsh Nagar Anshul Gupta CONGRESS Ajmeri Gate Rakesh Kumar AAP Alipur Nisha Mann BJP Aman Vihar Ravinder Bhardwaj AAP Anand Parbat Prerna Singh CONGRESS Ashok Vihar Yogesh Kumar Verma BJP Bakhtawarpur Suneet Chauhan BJP Baljit Nagar Sunita Gauba BJP Ballimaran Mohd Qazzafi CONGRESS Bankner Dinesh Kumar CONGRESS Bawana Braham Parkash BJP Bazar Sita Ram Seema Tahira CONGRESS Begumpur Anita Yadav CONGRESS Bhalswa Surender Singh Khrub BJP Budh Vihar Gayatri Garg BJP Burari Anil Kumar Tyagi BJP Chandni Chowk Ravinder Kumar BJP Civil Lines Avtar Singh BJP Delhi Gate Aaley Mohammaed Iqbal CONGRESS Dev Nagar Sushila Khorwal CONGRESS Dhirpur Naveen Kumar Tyagi BJP East Patel Nagar Manoj Kumar AAP G.T.B. Nagar Raja Iqbal Singh BJP Haiderpur Sujeet Thakur BJP Holambi Khurd Mamta AAP Inder Puri Jyoti Kumari AAP Jahangir Puri Pooja BSP Jama Masjid Sultana Abad CONGRESS Jharoda Rekha Sinha BJP Kadipur Urmila Rana BJP Kamalpur Kaustuba Nand Balodi BJP Kamla Nagar Jogi Ram Jain BJP Kanjhawala Poonam Dabas BJP Karampura Sunita BJP Karol Bagh Rajesh Kumar BJP Kirari Suleman Nagar Urmila Choudhary BJP Kishan Ganj Usha Sharma CONGRESS Kohat Enclave Meenakshi BJP Lakshmi Park Mandeep Shokeen CONGRESS Malka Ganj Guddi Devi CONGRESS Mangolpuri-A Neeta Rukhad BJP Mangolpuri-B Vijay Kumar BJP Mangolpuri-C Munni Devi AAP Mangolpuri-D Radha Devi AAP Model Town Seema Gupta BJP Moti Nagar Vipin Malhotra BJP Mubarak Pur Dabas Poonam Parashar Jha BJP Mukherjee Nagar Pooja Madan BJP Mukundpur Inder Singh BJP Mundka Anil AAP Nangal Thakran Poonam IND Nangloi Hem Lata IND Nangloi Jat Mohit Kumar BJP Naraina Chhail Bihari Goswami BJP Narela Savita BJP Nihal Vihar Nirmala AAP Nilothi Geeta IND Nimri Colony Mamta Dhika BJP Nithari Sarika Suman AAP Pahar Ganj Babita Bharija BJP Paschim Vihar Vineet Vohra BJP Peera Garhi Vinay Rawat BJP Pitampura Anju Jain BJP Pooth Khurd Anju Devi BJP Prem Nagar Surjeet Singh AAP Quraish Nagar Shaheen AAP Rajinder Nagar Paramjeet Singh Rana BJP Ram Nagar Kanta BJP Ram Pura Sunder Lal Basoya BJP Ramesh Nagar Veena Virmani BJP Rani Bagh Vandna Jaitly BJP Rani Khera Jayender Kumar Dabas BJP Ranjit Nagar Gaurav Arora CONGRESS Rithala Arun Kumar Sharma BJP Rohini-A Vinod Mahendru BJP Rohini-B Kanika Jain BJP Rohini-C BJP BJP Rohini-D Anand Singh BJP Rohini-E Saroj Bala Jain BJP Rohini-F Abhinav Mishra AAP Rohini-G Chitra Aggarwal BJP Rohini-H Alok Sharma BJP Rohini-I Ritu Goel BJP Sadar Bazar Jai Parkash BJP Samaypur Badli Neesha Yadav CONGRESS Sangam Park Hari Shankar BJP Sant Nagar Kusum Devi CONGRESS Saraswati Vihar Neeraj Kumar BJP Sarup Nagar Sudesh CONGRESS Sawan Park Manju Khandelwal BJP Shakur Pur Ashok Kumar AAP Shalimar Bagh-North Renu Jaju BJP Shalimar Bagh-South Tilak Raj Kataria BJP Shastri Nagar Sneh Bansal BJP Sultanpuri-A Sanjeev Kumar AAP Sultanpuri-B Sohan Pal BJP Sultanpuri-C Kirti BJP Swami Sharda Nand Colony Vijay Kumar Bhagat BJP Timarpur Amar Lata Sangwan CONGRESS Tri Nagar Manju Sanjay Sharma BJP Vijay Vihar Manish Chaudhary BJP Wazir Pur Vikas Goel AAP West Patel Nagar Adesh Kumar Gupta BJP Abul Fazal Enclave Abdul Wajid Khan AAP Andrews Ganj Abishek Dutt CONGRESS Aya Nagar Jagdish Singh Lohia BJP Badarpur Raju Nirmal BJP Bapraula Jugni Devi JDU Bhati Mahesh BJP Bijwasan Narender Rana AAP Bindapur Rajiv Kumar BJP Chhatarpur Pinky Tyagi AAP Chhawla Sumit Shokeen AAP Chirag Delhi Pratibha Chauhan BJP Chitaranjan Park Subhash Bhadana BJP Dabri Rekha Chauhan BJP Daryaganj Yasmin Kidwai CONGRESS Deoli Renu AAP Dichaon Kalan Neelam INLD Dwarka-A Madhuri Varshney AAP Dwarka-B Kamaljeet Sehrawat BJP Dwarka-C Sushma BJP Ghuman Hera Deepak Mehra SP Gopal Nagar Naresh Kumari CONGRESS Govind Puri Chander Prakash CONGRESS Greater Kailash Shikha Roy BJP Hari Nagar-A Uma Naidu CONGRESS Hari Nagar-B Anamika BJP Harkesh Nagar Vinod Kumar BJP Hastsal Harish Harjai BJP Hauz Khas Anil Kumar BJP Isapur Suman Dagar BJP Jaitpur Kamlesh Kumar Shukla BJP Janakpuri South Veena Sharma BJP Janakpuri West Narender Chawla BJP Kakraula Rajdutt BJP Kalkaji Manpreet Kaur Kalra BJP Kapashera Aarti Yadav IND Kasturba Nagar Seema Malik BJP Keshopur Shveta Saini BJP Khanpur Suresh Kumar Gupta BJP Khyala Savita Yadav BJP Kotla Mubarakpur Vinod Kumar BJP Lado Sarai Kishanwanti AAP Lajpat Nagar Sunil Sahdev BJP Madangir Subhash Nagar BJP Madanpur Khadar East Santosh Devi BJP Madanpur Khadar West Kamlesh BJP Madhu Vihar Mamta Dhama BJP Madipur Sunita BJP Mahavir Enclave Raj Kumar BJP Mahavir Nagar Rita Oberoi BJP Mahipalpur Inderjeet Sehrawat BJP Malviya Nagar Nandani Sharma BJP Manglapuri Krishan Kumar Godara BJP Matiala Ashok Sharma IND Mehrauli Rekha Mahender Chaudhary IND Milap Nagar Veena Sabarwal BJP Mohan Garden-North Babita BJP Mohan Garden-South Shyam Kumar Mishra BJP Molarband Shivender Nagar CONGRESS Munirka Bhagat Singh Tokas BJP Najafgarh Meena Devi IND Nangli Sakrawati Priyanka Verma BJP Nawada Balraj Sharma AAP Om Vihar Birendri Awana BJP Palam Aman Kumar BJP Pratap Nagar Amarjit Singh BJP Pul Pehladpur Punjabi Bagh Kailash Sankla BJP Pushp Vihar Rekha BJP R.K. Puram Arti Bagdi AAP Raghubir Nagar Poorva BJP Raj Nagar Poonam Bhardwaj AAP Raja Garden Anita Prabhakar AAP Rajouri Garden Balram Kumar Oberoi BJP Ranhola Suresh Kumar CONGRESS Roshanpura Satya Pal Malik BJP Sadh Nagar Inder Kaur BJP Safdarjung Enclave Radhika Abrol BJP Sagarpur-East Poonam Jindal BJP Sagarpur-West Mukesh Suryan BJP Said-Ul-Ajaib Prem Deep Balhara CONGRESS Sainik Enclave Reeta BJP Sangam Vihar-A Suresh Choudhary IND Sangam Vihar-B Maya Singh BJP Sangam Vihar-C Jitendra Kumar AAP Sangam Vihar-D Urmila Yadav AAP Sangam Vihar-E Pankaj Gupta AAP Sarita Vihar Juhi Khan AAP Sidharth Nagar Darshana CONGRESS Sitapuri Sandeep Jain BJP Sri Niwas Puri Rajpal Singh BJP Subhash Nagar Surinder Kukmar Setia CONGRESS Tagore Garden Namrata Dang BJP Tigri Jyoti Kohli AAP Tilak Nagar Gurmukh Singh AAP Tughlakabad Suman BJP Tughlakabad Extension Poonam Bhati BJP Uttam Nagar Abha Chauhan BJP Vasant Kunj Ranjeet CONGRESS Vasant Vihar Anil Malik CONGRESS Vikas Nagar Randhir Kumar BJP Vikaspuri Leena Asiwal AAP Vishnu Garden Satpal Kharwal BJP Zakir Nagar Shoab Danish CONGRESS Anand Vihar Gunjan Gupta BJP Anarkali Rekha BJP Ashok Nagar Reena Maheshwari BJP Babarpur Kusum Tomar BJP Bhajan Pura Rekha Rani CONGRESS Braham Puri Raj Kumar Ballan BJP Chauhan Banger Abdul Rehman AAP Dallupura Rajeev Kumar BJP Dilshad Colony Indira Jha BJP Dilshad Garden Ajit Singh CONGRESS Gautam Puri Krishan Kumar Aggarwal BJP Geeta Colony Neema Bhagat BJP Gharoli Jugnu BSP Ghonda Durgesh Tiwari BJP Ghondli Shahnawaz AAP Gokal Puri Nirmla Kumari BJP Harsh Vihar Sudesh CONGRESS I.P. Extension Dharamveer Singh IND Janta Colony Prem Babu Saxena AAP Jhilmil Geetika Pankaj Luthra CONGRESS Joharipur Kanhaiya Lal BJP Kalyan Puri Kuldeep Kumar AAP Kanti Nagar Kanchan Maheshwari BJP Karawal Nagar-East Puneet Sharma BJP Karawal Nagar-West Satya Pal Singh BJP Kardam Puri Sazid AAP Khajoori Khas Manoj Kumar Tyagi AAP Kishan Kunj Himanshi Pandey BJP Kondli Ajay Kumar Verma CONGRESS Krishna Nagar Sandeep Kapoor BJP Lakshmi Nagar Santosh BJP Mandawali Shashi Chandna BJP Maujpur Mayur Vihar Phase-I Anita AAP Mayur Vihar Phase-II Bhavna Malik BJP Mustafabad Shakila Begum AAP Nand Nagri Lallan Prasad BSP Nehru Vihar Arun Singh Bhati BJP New Ashok Nagar Rajni Pandey BJP New Seemapuri Krishna Mishra BJP Pandav Nagar Govind Aggarwal BJP Patpar Ganj Bipin Bihari Singh BJP Preet Vihar Babita Khanna BJP Raghubarpura Shyam Sunder Aggarwal BJP Ram Nagar Ashok Sharma AAP Rohtash Nagar Suman Lata BJP Saboli Hari Prakash Bahadur BJP Sadatpur Neeta Bisht BJP Seelampur Shakila Begum BSP Shahdara Nirmal Jain BJP Shakarpur Neetu Tripathi BJP Shastri Park Surender Prakash Sharma CONGRESS Shiv Vihar Reena Devi BJP Sonia Vihar Sushma Mishra BJP Sri Ram Colony Kusum Tiwari BJP Subhash Mohalla Savita Sharma CONGRESS Sunder Nagri Vimlesh AAP Trilokpuri-East Rohit Kumar AAP Trilokpuri-West Saroj BJP Vinod Nagar Rahul Singh NCPBJP Vishwas Nagar Anju BJP Vivek Vihar Sanjay Goyal BJP Welcome Colony Ajay Sharma BJP Yamuna Vihar Pramod Gupta BJP

The complete list of winners along with their constituencies will be provided here as and when the list of winners is announced by the election commission.

Also Read: List of AAP Candidates and Constituencies