DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली मध्यम दूरी की मिसाइल का किया सफल परीक्षण

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) ने 27 मार्च 2022 को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज में मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (MRSAM) का सफल परीक्षण किया. बता दें कि यह मिसाइल भारतीय सेना का हिस्सा है.

मिसाइल ने परीक्षण के दौरान बहुत दूर से ही अपने लक्ष्य को भेद दिया. इसकी जानकारी डीआरडीओ के अधिकारी ने दी है. भारत के पास छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों की काफी मजबूत खेप है. भारत ने ऐसी ही दो मिसाइलों का परीक्षण 27 मार्च 2022 को ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड रेंज से किया.

MRSAM-Army missile system flight tested from ITR Balasore at around 1030 Hrs intercepting a high speed aerial target at long range. The target was destroyed by the missile in a direct hit.@PMOIndia @DefenceMinIndia @SpokespersonMoD @adgpi pic.twitter.com/Ra5yfHaHo1