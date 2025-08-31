School Closed On September 1 2025 (Monday): कल कहां-कहां बंद रहेंगे सभी स्कूल?

KCET 2025 Mock Seat Allotment Result Today
Mahima Sharan
By Mahima Sharan
Aug 31, 2025, 22:36 IST

School Holiday September 1 2025 (Monday):  भारत में मौसम ने करवट ले लिया है। बदलते मौसम के साथ विभिन्न राज्यों में बारिश का कहर भी देखने के लिए मिल रहा है। भारी बारिश के कारण देश के कई राज्यों में लंबे समय से स्कूल और कॉलेज बंद है। वहीं, मौसम को देखते हुए लग रहा है यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। बता दें कि राज्य के कई स्कूल सितंबर में भी भारी बारिश के कारण बंद रहने वाले है।  

सितंबर महीने की शुरुआत ने भारत के कई बारिश प्रभावित राज्यों को रेड अलर्ट पर डाल दिया है। बता दें कि आईएमडी की मौसम संबंधी चेतावनियों के बावजूद भारी बारिश सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रही है। देशभर में तेज बारिश के कारण ज्यादातर राज्यों में स्कूलों की छुट्टी फिर से बढ़ा दी गई है। बता दें कि राज्य में पहले ही 30 अगस्त तक स्कूल बंद कर दिए गए थे, लेकिन छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा चिंताओं के कारण अब 1 सितंबर (सोमवार) तक छुट्टी की घोषणा की गई है।

इस लेख में, हम राज्यवार स्कूल बंद होने की जानकारी और सोमवार सुबह स्कूलों को प्रभावित करने वाले मौसम की ताज़ा रिपोर्ट देंगे। 1 सितंबर, 2025 को स्कूल की छुट्टियों से संबंधित सभी अपडेट नीचे देखें।

जम्मू और कश्मीर: 1 सितंबर तक बढ़ाई गई बच्चों की छुट्टियां

जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशालय (DSEJ) ने आधिकारिक तौर पर जम्मू संभाग के सभी सरकारी और निजी संस्थानों के लिए 1 सितंबर, 2025 तक स्कूल की छुट्टियों की घोषणा की है।

यह आदेश जम्मू स्कूल शिक्षा निदेशक डॉ. नसीम जावेद चौधरी ने दिया है। यह निर्णय राज्य में लगातार हो रही भारी बारिश और कई भूस्खलनों को देखते हुए लिया गया है। तेज बारिश के कारण पहाड़ी जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं।

इससे पहले, मूसलाधार बारिश और बाढ़ के कारण जम्मू-कश्मीर के स्कूलों को 29 और 30 अगस्त को स्कूल बंद करने का आदेश दिया गया था। अधिकारियों ने कहा कि सरकार के लिए छात्रों और कर्मचारियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

उत्तर प्रदेश: दो दिनों तक बंद रहेंगे यूपी के स्कूल, डीएम ने किया ऐलान

यूपी के कई जिलों में भारी बारिश ने आफत ला दी है। भारी बारिश के कारण जगह-जगह जलभराव देखने के लिए मिल रहा है, जिससे जान-मान का भी खतरा हो सकता है। इसी संदर्भ में यूपी सरकार के ओर से राज्य के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी को बंद रखने का आदेश दिया गया है। 

बता दें भी यूपी के सभी स्कूल और कॉलेज दो दिन यानी 1 सितंबर (सोमवार) और 2 सितंबर (मंगलवार) को बंद रहेंगे। 

यह फैसला छात्रों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। 

डीएम ज्ञानेंद्र सिंह से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को बंद रखने का आदेश दिया है। 

पंजाब:  3 सितंबर तक स्कूल बंद

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंग बैंस ने  X पर एक पोस्ट में, बताया है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार, राज्य में भारी बाढ़ की स्थिति के मद्देनजर पंजाब के सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूल बुधवार, 3 सितंबर, 2025 तक बंद रहेंगे।

भारी बारिश के कारण पंजाब में पहले ही 25 अगस्त को छुट्टी की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ा कर 30 अगस्त कर दिया गया था। लेकिन, लगातार हो रही बारिश के कारण सरकार ने राज्य से सभी स्कूलों की की छुट्टियां 3 सितंबर तक बढ़ा दी है। 

हिमाचल प्रदेश: 

हिमाचल प्रदेश में, कुछ जिलों ने भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण 30 अगस्त को स्कूल बंद कर दिए थे।

अधिकारियों ने कहा है कि निर्णय दिन-प्रतिदिन जारी रहेंगे।

अगर हालात बिगड़ते हैं, तो सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में 1 सितंबर को भी छुट्टी घोषित की जा सकती है।

School Closed On September 1 2025 (Monday): अन्य किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल

जम्मू और कश्मीर - आधिकारिक तौर पर 1 सितंबर तक छुट्टी बढ़ा दी गई है।

पंजाब - 3 सितंबर तक स्कूल बंद।

केरल - 7 सितंबर तक ओणम की छुट्टी।

तेलंगाना - मौसम के आधार पर विस्तार संभव।

आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड - बारिश प्रभावित जिलों में बंद।

हिमाचल प्रदेश - जिला-स्तरीय निर्णय जारी।

Mahima Sharan
Mahima Sharan

Sub Editor

Mahima Sharan, working as a sub-editor at Jagran Josh, has graduated with a Bachelor of Journalism and Mass Communication (BJMC). She has more than 3 years of experience working in electronic and digital media. She writes on education, current affairs, and general knowledge. She has previously worked with 'Haribhoomi' and 'Network 10' as a content writer. She can be reached at mahima.sharan@jagrannewmedia.com.

