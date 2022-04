भारत में निर्मित डॉर्नियर विमान अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान हेतु तैयार, जानें क्या है खासियतें

भारत में निर्मित डॉर्नियर 228 विमान (Dornier 228 Plane) अपनी पहली व्यावसायिक उड़ान के लिए तैयार है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 11 अप्रैल 2022 को बताया कि यह विमान 12 अप्रैल को डिब्रूगढ़-पासीघाट मार्ग पर उड़ान भरेगा. एलायंस एयर इस उड़ान का संचालन करेगी. बता दें कि यह विमान एक बार में 17 यात्रियों को ले जा सकता है.

यह विमान एलायंस एयर को पिछले सप्ताह ही मिला था. एयरलाइन ने कहा कि इस विमान की पहली वाणिज्यिक उड़ान असम के डिब्रूगढ़ और अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट के बीच 12 अप्रैल को संचालित की जाएगी. देश में ही बने किसी विमान का वाणिज्यिक उड़ान में इस्तेमाल का यह पहला मौका होगा.

Alliance Air will take off into the skies of Arunachal Pradesh with its #MadeInIndia fleet - HAL Dornier 228, working towards a mission to connect the North-Eastern Region of India to enhance commerce and economic growth. pic.twitter.com/4IYmNQwr54