केंद्र सरकार ने जूट सामग्री से होने वाली पैकिंग के अनिवार्यता संबंधी नियमों के विस्तार को मंजूरी दी

केंद्र सरकार ने 29 अक्टूबर 2020 को जूट के खेती और उत्पादन को बढ़ावा देने और इसके किसानों के प्रोत्साहन के लिए कल्याणकारी योजना की घोषणा की है. पिछले महीनों आत्मनिर्भर भारत के दिए गए मंत्र के नक्शे-कदम पर चलते हुए केंद्र और कैबिनेट कई घोषणाएं कर चुकी हैं, जूट उत्पादन के लिए की गई घोषणा भी इसी का अगला कदम है.

कैबिनेट और आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में जूट की खेती को बढ़ावा देने और इसके उत्पादन करने वाले किसानों (Jute Farmers) के लिए सरकार ने खास घोषणा किया है. तय किया गया है कि अब से खाद्यान्न की पैकिंग के लिए जूट के बैग व बोरे का इस्तेमाल अनिवार्य होगा.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस बारे में बताया कि बैठक में तय हुआ कि 100 प्रतिशत अनाज की पैकेजिंग जूट के बैग में ही की जाएगी. इसके अतिरिक्त कम से कम 20 प्रतिशत चीनी की पैकेजिंग भी जूट के बैग में ही की जाएगी. केंद्र सरकार ने जूट पैकिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के तहत अनिवार्य रूप से पैकिंग किए जाने के इस मानक को विस्‍तारित किया है.

The Union Cabinet has approved the extension of norms for mandatory packaging in Jute materials. 100% of the food-grains & 20% of the sugar to be mandatorily packaged in diversified jute bags: Union Minister Prakash Javadekar pic.twitter.com/e1vNXUJsmB