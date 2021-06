संयुक्त राष्ट्र सामाजिक-आर्थिक परिषद का सदस्य बना भारत, जानें विस्तार से

भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) में 2022-24 की अवधि के लिए चुना गया है. इसके लिए संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने सभी सदस्यों का धन्यवाद किया है. यह संयुक्त राष्ट्र के छह मुख्य अंगों में से है.

सतत विकास के तीन प्रमुख क्षेत्रों आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में विकास को आगे बढ़ाने के लिए 54 सदस्यीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद (ईसीओएसओसी) को संयुक्त राष्ट्र का एक मुख्य अंग समझा जाता है. इसकी स्थापना साल 1945 में हुई थी.

यह चर्चा और नवोन्मेषी विचार, आगे सहमति बनाने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहमति वाले लक्ष्यों को पाने की दृष्टि से केंद्रीय मंच है. यह संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों और शिखर बैठकों के बाद आगे की कार्रवाई के लिए भी जिम्मेदार है.

भारतीय राजदूत टीएस त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को ईसीओएसओसी के लिए भारत में उनके विश्वास मत के लिए उनका आभार जताता हूं. 08 जून को भारत समेत 18 देशों को ईसीओएसओसी में चुना गया, जो यूएन एजेंसियों और फंडों के आर्थिक व सामाजिक कार्यों के समन्वयक निकाय हैं. महासभा के अध्यक्ष वोल्कन बोजकिर ने विधानसभा में गुप्त मतदान के बाद परिणामों की घोषणा की.

I thank all Member States of the @UN for their vote of confidence in India for #ECOSOC https://t.co/vIDILvt1I0