डीआरडीओ ने किया पिनाका रॉकेट के अपग्रेड वर्जन का सफल परीक्षण, जानें इसकी खासियत

भारतीय सेना ने हाल ही में पिनाका मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है. यह परिक्षण डीआरडीओ और भारतीय सेना नए पश्चिमी राजस्थान के सीमा के निकट पोखरण फायरिंग रेंज में सम्पन्न किया. भारतीय सेना ने अलग-अलग क्षेत्रों में 24 से अधिक एमके-आई (एन्हांस्ड) रॉकेट सिस्टम (ईपीआरएस) को जांचा है, जो कि सफल साबित हुए हैं.

इन परीक्षणों में पिनाका मिसाइल ने टारगेट को पूरी सटीकता एवं गति के साथ ध्वस्त कर दिया. उसने तय मानकों को पूरा किया. पिनाका रॉकेट प्रणाली को पुणे स्थित दो डीआरडीओ प्रयोगशालाओं – आयुध अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान (एआरडीई) तथा उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला (एचईएमआरएल) ने इकनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, नागपुर की सहायता से विकसित किया है.

