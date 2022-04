भारत ने Brahmos Supersonic Cruise Missile का सफल परीक्षण किया

India today successfully testfired surface to surface BrahMos supersonic cruise missile in Andaman & Nicobar. Extended range missile hit its target with pinpoint accuracy: Defence officials pic.twitter.com/Yz54DAyTxq

