यूरोप के 5 सबसे छोटे देश कौन से हैं? देखें लिस्ट

By Mahima Sharan
Sep 3, 2025, 20:26 IST

यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है? वैसे तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन यूरोपीय महाद्वीप में और भी कई बहुत छोटे देश हैं। आइए जानते हैं कि इस लिस्ट में और कौन-कौन से छोटे यूरोपीय देश शामिल हैं, जैसे कि मोनाको, सैन मैरिनो और लिकटेंस्टीन। साथ ही, हम उनके अनोखे आकार और भूगोल के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी जानेंगे।

Smallest Countries IN Europe
Smallest Countries IN Europe

The Smallest Countries In Europe: जब आप यूरोप महाद्वीप के बारे में सोचते हैं, तो आपके मन में क्या आता है? शायद लंदन या पेरिस जैसे बड़े शहर, या फिर जर्मनी और स्पेन जैसे बड़े और सुंदर देश। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ सबसे छोटे देश भी इसी महाद्वीप के नक्शे पर हैं? इन छोटे यूरोपीय देशों को अक्सर “माइक्रोस्टेट” कहा जाता है। ये देश अपने आकार से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। हाल के आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि ये देश सिर्फ भौगोलिक नजरिए से ही दिलचस्प नहीं हैं, बल्कि आज इतिहास और राजनीति में भी इनका एक खास स्थान है। ये छोटे यूरोपीय देश साबित करते हैं कि आकार ही सब कुछ नहीं होता। इनमें दुनिया के सबसे छोटे स्वतंत्र राज्य से लेकर पहाड़ी रियासतें तक शामिल हैं।

यूरोप का सबसे छोटा देश कौन सा है?

इटली के रोम शहर में बसा वेटिकन सिटी, यूरोप का सबसे छोटा देश है। यह न केवल यूरोप का, बल्कि दुनिया का भी सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 0.44 वर्ग किलोमीटर (0.17 वर्ग मील) है। यहां का शासन पोप के हाथ में है और यह रोमन कैथोलिक चर्च का आध्यात्मिक और प्रशासनिक केंद्र है।

क्षेत्रफल के हिसाब से यूरोप के 5 सबसे छोटे देशों की लिस्ट

यहां यूरोप के सबसे छोटे देशों में से टॉप पांच के नाम दिए गए हैं।

रैंक

यूरोप के छोटे देश का नाम

क्षेत्रफल (वर्ग किमी में)

1

वेटिकन सिटी

0.44

2

मोनाको

2.02

3

सैन मैरिनो

61

4

लिकटेंस्टीन

160

5

माल्टा

316

1. वेटिकन सिटी

वेटिकन सिटी रोम का एक छोटा सा हिस्सा है, जो इसे एक बहुत ही खास जगह बनाता है। यह दुनिया की सबसे कम आबादी वाली राजधानियों में से एक है। 2024 में यहां की जनसंख्या लगभग 882 थी। छोटा होने के बावजूद, यह पूरी दुनिया में काफी ताकत रखता है, क्योंकि यह पोप और रोमन कैथोलिक चर्च का घर है। एसोसिएटेड प्रेस की हालिया रिपोर्टों के अनुसार, पोप लियो XIV शांति के लिए सक्रिय रूप से अपील कर रहे हैं। वे लोगों से मध्य पूर्व और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने के लिए उपवास और प्रार्थना करने के लिए कह रहे हैं। इस देश में दुनिया का सबसे छोटा रेलवे नेटवर्क भी है, जिसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सामान ढोने के लिए किया जाता है। प्रसिद्ध सिस्टिन चैपल और सेंट पीटर्स बेसिलिका भी यहीं पर हैं।

2. मोनाको

फ्रांसीसी रिवेरा पर बसा मोनाको, यूरोप का दूसरा सबसे छोटा देश है। यह एक संवैधानिक राजशाही है, जिस पर ग्रिमाल्डी राजघराना शासन करता है। यह देश अपने आलीशान कसीनो, खूबसूरत बंदरगाह और हर साल होने वाली फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स के लिए जाना जाता है। देश का कुल क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर (0.78 वर्ग मील) है। इन सालों में समुद्र से जमीन हासिल करके इस आकार को बढ़ाया गया है। यहां की आबादी 38,000 से ज्यादा है। इसके साथ ही, मोनाको दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला देश है।

3. सैन मैरिनो

सैन मैरिनो गणराज्य एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। इसे दुनिया का सबसे पुराना बचा हुआ स्वतंत्र राज्य और संवैधानिक गणराज्य माना जाता है। इसकी स्थापना 301 ईस्वी में हुई थी। इसका क्षेत्रफल 61 वर्ग किलोमीटर (24 वर्ग मील) है। सैन मैरिनो ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे छोटे देश बनकर इतिहास रच दिया। पर्यटन और बैंकिंग देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी हैं। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में तटस्थ रहने का इसका एक लंबा इतिहास रहा है।

4. लिकटेंस्टीन

लिकटेंस्टीन एक संवैधानिक राजशाही है, जिसके प्रमुख एक राजकुमार हैं। यह स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच आल्प्स पहाड़ों में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 160 वर्ग किलोमीटर (62 वर्ग मील) है। यह देश अपनी खूबसूरत पहाड़ी वादियों और वित्तीय सेवाओं के केंद्र के रूप में जाना जाता है। ब्लूमबर्ग की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, लिकटेंस्टीन के प्राइवेट बैंकिंग ग्रुप LGT ने Teneo में एक बड़ा निवेश किया है, जो सीईओ को सलाह देने वाली एक वैश्विक फर्म है। इस सौदे में कंपनी का मूल्य 2.3 अरब डॉलर आंका गया था। यह देश स्विट्जरलैंड के साथ सीमा शुल्क संघ में काम करता है और अपनी मुद्रा के रूप में स्विस फ्रैंक का उपयोग करता है।

5. माल्टा

माल्टा मध्य भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीप समूह है। यह यूरोप का पांचवां सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल 316 वर्ग किलोमीटर (122 वर्ग मील) है और यह यूरोपीय संघ का पूर्ण सदस्य है। अपनी रणनीतिक स्थिति और सालों से इसे प्रभावित करने वाली कई संस्कृतियों के कारण माल्टा का एक लंबा और दिलचस्प इतिहास रहा है। हाल ही में 'द टाइम्स ऑफ माल्टा' ने योजना सुधार और पर्यावरण के मुद्दों पर चल रही बहसों के बारे में रिपोर्ट किया था। साथ ही, एक स्वास्थ्य कंपनी और माल्टा प्रीमियर लीग के बीच एक नई साझेदारी की भी जानकारी दी थी। इस देश के खूबसूरत समुद्र तट और पुराने मंदिर इसे पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय जगह बनाते हैं।

क्या वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है?

वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। यह बात सिर्फ यूरोप के लिए ही नहीं, बल्कि सभी देशों के लिए सच है। यह अपने बहुत छोटे आकार और दुनिया भर में अपने धार्मिक महत्व के कारण सबसे अलग है। वेटिकन सिटी, मोनाको और नाउरू जैसे अन्य छोटे देशों की तुलना में बहुत बड़ा है। 1929 की लैटरन संधि ने इसे एक स्वतंत्र देश का दर्जा दिया। इससे यह साफ हो गया कि यह सिर्फ एक धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि एक आधिकारिक देश भी है। हालांकि, यहां पैदा हुए लोग इसके नागरिक नहीं बन सकते।

यूरोप के सबसे छोटे देश हमें उन देशों की एक दिलचस्प झलक देते हैं, जिन्होंने अपने छोटे आकार के बावजूद बहुत अच्छा काम किया है। वेटिकन सिटी और मोनाको जैसे ये छोटे देश दिखाते हैं कि जब किसी देश के महत्व की बात आती है, तो उसका आकार कोई मायने नहीं रखता। इन सभी की अपनी कहानियां, समृद्ध संस्कृतियां और विश्व के नक्शे पर एक खास जगह है।

