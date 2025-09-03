दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत देश

किसी देश को क्या चीज खूबसूरत बनाती है? यह वहां के प्राकृतिक नजारे, संस्कृति, लोग या यह भी हो सकता है कि शहर प्रकृति के साथ कैसे घुल-मिल गए हैं। खूबसूरती सिर्फ दिखने में नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि कोई जगह आपको कैसा महसूस कराती है। कुछ देश अपने शानदार पहाड़ों, साफ-सुथरे समुद्र तटों या रंग-बिरंगे कस्बों के लिए प्रसिद्ध हैं। वहीं कुछ देश अपने समृद्ध इतिहास, कला और परंपराओं से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। हर साल, लाखों लोग इन खूबसूरत जगहों को खुद देखने के लिए दुनिया भर की यात्रा करते हैं। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड अपनी हरी-भरी घाटियों और बर्फ से ढकी चोटियों के लिए जाना जाता है। इटली अपने ऐतिहासिक शहरों, स्वादिष्ट भोजन और खूबसूरत समुद्र तटों से लोगों को अपनी ओर खींचता है। ये देश सिर्फ देखने लायक जगहें ही नहीं देते, बल्कि ऐसे अनुभव भी देते हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। इस लेख में, हम दुनिया के सात सबसे खूबसूरत देशों के बारे में जानेंगे। इनमें से हर देश में कुछ अनोखा है, जो उसे खास बनाता है। आइए, जानते हैं कि कौन सी बातें उन्हें सचमुच इतना मनमोहक बनाती हैं।

दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत देशों की सूची यू.एस. न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार, यहां दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत देशों की सूची दी गई है: देश प्राकृतिक सुंदरता में रैंक जनसंख्या ग्रीस #1 10.4 मिलियन न्यूजीलैंड #2 5.22 मिलियन इटली #3 58.8 मिलियन स्विट्जरलैंड #4 8.85 मिलियन स्पेन #5 48.4 मिलियन थाईलैंड #6 71.8 मिलियन नॉर्वे #7 5.52 मिलियन आइसलैंड #8 394 हजार ऑस्ट्रेलिया #9 26.6 मिलियन ऑस्ट्रिया #10 9.13 मिलियन आयरलैंड #11 5.26 मिलियन ब्राजील #12 216 मिलियन पुर्तगाल #13 10.5 मिलियन 1. ग्रीस राजधानी: एथेंस क्षेत्र: यूरोप जीडीपी प्रति व्यक्ति, पीपीपी: 41,187 डॉलर जीडीपी: 238 अरब डॉलर जनसंख्या: 10,361,295 क्षेत्रफल: 131,957 वर्ग कि.मी. ग्रीस को दुनिया का सबसे सुंदर देश माना जाता है और इसे पहला स्थान दिया गया है। इसका आकर्षण प्राचीन इतिहास और मनमोहक प्राकृतिक सुंदरता के बेहतरीन मेल से आता है। यहां के एजियन द्वीप अपनी खास पहचान रखते हैं, जहां सफेद रंग के गांव और नीले समुद्र हैं। इसके अलावा, यहां ओलंपस जैसी मुख्य भूमि की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं और हजारों साल पुराने प्राचीन खंडहर भी हैं।

2. न्यूजीलैंड राजधानी: वेलिंगटन क्षेत्र: ओशिनिया जीडीपी प्रति व्यक्ति, पीपीपी: 54,110 डॉलर जीडीपी: 253 अरब डॉलर जनसंख्या: 5,223,100 क्षेत्रफल: 268,838 वर्ग कि.मी. प्राकृतिक सुंदरता में दूसरा स्थान पाने वाला न्यूजीलैंड अपने कई तरह के शानदार नजारों के लिए जाना जाता है। यह मिलफोर्ड साउंड जैसे शानदार फ्योर्ड, रोटोरुआ के भू-तापीय अजूबों और विशाल, अनछुए राष्ट्रीय उद्यानों की दुनिया है। इस देश की ऊंची-नीची चोटियों, घने जंगलों और शांत झीलों ने फिल्म निर्माताओं और एडवेंचर पसंद करने वाले लोगों, दोनों को आकर्षित किया है। इसने इस जगह को एक जंगली और अनोखी खूबसूरती दी है। 3. इटली राजधानी: रोम क्षेत्र: यूरोप जीडीपी प्रति व्यक्ति, पीपीपी: 58,755 डॉलर जीडीपी: 2.25 ट्रिलियन डॉलर जनसंख्या: 58,761,146 क्षेत्रफल: 301,340 वर्ग कि.मी. इटली दुनिया का तीसरा सबसे खूबसूरत देश है। यहां का भूगोल बहुत ही मनमोहक है। एक तरफ अमाल्फी तट की ऊंची चट्टानें और नीला पानी है, तो दूसरी तरफ टस्कनी की धूप से नहाई घुमावदार पहाड़ियां हैं, जिन पर अंगूर के बाग और जैतून के पेड़ लगे हुए हैं। हम यह कैसे भूल सकते हैं कि इस देश की सुंदरता संस्कृति में भी बसी है। चाहे वह वेनिस की रोमांटिक नहरें हों या रोम के प्राचीन खंडहर, ये सभी एक ऐसे आकर्षण का एहसास कराते हैं जो कभी पुराना नहीं होता।

4. स्विट्जरलैंड राजधानी: बर्न क्षेत्र: यूरोप जीडीपी प्रति व्यक्ति, पीपीपी: 92,980 डॉलर जीडीपी: 885 अरब डॉलर जनसंख्या: 8,849,852 क्षेत्रफल: 41,277 वर्ग कि.मी. स्विट्जरलैंड, जो अपनी पारंपरिक अल्पाइन सुंदरता के लिए जाना जाता है, प्राकृतिक सुंदरता में चौथे स्थान पर है। यहां की पहचान बर्फ से ढके शानदार पहाड़ों, चमकती हुई फिरोजी झीलों और हरी-भरी घाटियों से होती है। इस देश को अच्छी तरह से संरक्षित भी किया गया है। यहां आपको प्यारे पहाड़ी गांव और साफ-सुथरे हाइकिंग ट्रेल्स मिलेंगे। स्विट्जरलैंड में पोस्टकार्ड जैसी खूबसूरत, अच्छी तरह से संभाली गई और शानदार प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। 5. स्पेन राजधानी: मैड्रिड क्षेत्र: यूरोप जीडीपी प्रति व्यक्ति, पीपीपी: 52,779 डॉलर जीडीपी: 1.58 ट्रिलियन डॉलर जनसंख्या: 48,373,336 क्षेत्रफल: 505,370 वर्ग कि.मी. स्पेन को अपनी अलग-अलग तरह की भौगोलिक बनावट के कारण प्राकृतिक सुंदरता में 5वां स्थान मिला है। इस देश का प्राकृतिक आकर्षण पाइरेनीज की मजबूत चोटियों से लेकर भूमध्य सागर के धूप वाले समुद्र तटों और कैनरी द्वीप समूह के ज्वालामुखीय नजारों तक फैला हुआ है। देश की जीवंत संस्कृति, ऐतिहासिक वास्तुकला और हलचल भरे शहर इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। इससे प्राकृतिक और इंसानों द्वारा बनाई गई सुंदरता का एक मिला-जुला रूप तैयार होता है।