भारत का इकलौता राहर, जिसकी है तीन राजधानियां

Indian state with 3 Capitals: भारत में 28 राज्य हैं, और उनमें से ज्यादातर की केवल एक ही राजधानी है। लेकिन आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानियां हैं। यह विचार इसलिए लाया गया ताकि विकास किसी एक शहर तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में समान रूप से फैले।

कार्यकारी राजधानी – विशाखापत्तनम

विशाखापत्तनम, जिसे वाइजाग भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी पर बसा एक बड़ा तटीय शहर है। इसे कार्यकारी राजधानी के रूप में चुना गया है, जहां से सभी सरकारी कार्यालय और प्रशासन काम करेंगे। यह शहर पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां एक बड़ा बंदरगाह, समुद्र तट, कई उद्योग और आईटी कंपनियां हैं। यही कारण है कि इसे राज्य का प्रशासन चलाने के लिए एक मजबूत विकल्प माना गया है।

विधायी राजधानी – अमरावती

अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह विधायी राजधानी है, जहां राज्य की विधानसभा और विधायक बैठकें करते हैं। पहले अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने की योजना थी। लेकिन बाद में सरकार ने भूमिकाओं को बांटने का फैसला किया। अमरावती अपने सांस्कृतिक इतिहास और प्राचीन बौद्ध अमरावती स्तूप के लिए भी जानी जाती है।