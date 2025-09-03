IBPS RRB Apply Online 2025, Direct Link
भारत का इकलौता राहर, जिसकी है तीन राजधानियां

By Mahima Sharan
Sep 3, 2025, 16:04 IST

आंध्र प्रदेश भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी 3 राजधानियां हैं: विशाखापत्तनम (कार्यकारी), अमरावती (विधायी), और कुरनूल (न्यायिक)। आइए जानते हैं कि तीन राजधानियों की यह व्यवस्था क्यों शुरू की गई, इसका इतिहास क्या है, और संतुलित विकास के लिए इसका क्या महत्व है। तीन राजधानियों वाले इस भारतीय राज्य के बारे में और जानने के लिए आगे पढ़ें।

Indian state with 3 Capitals: भारत में 28 राज्य हैं, और उनमें से ज्यादातर की केवल एक ही राजधानी है। लेकिन आंध्र प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी तीन राजधानियां हैं। यह विचार इसलिए लाया गया ताकि विकास किसी एक शहर तक सीमित न रहकर पूरे राज्य में समान रूप से फैले।

कार्यकारी राजधानी – विशाखापत्तनम

विशाखापत्तनम, जिसे वाइजाग भी कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी पर बसा एक बड़ा तटीय शहर है। इसे कार्यकारी राजधानी के रूप में चुना गया है, जहां से सभी सरकारी कार्यालय और प्रशासन काम करेंगे। यह शहर पहले से ही एक महत्वपूर्ण स्थान है, जहां एक बड़ा बंदरगाह, समुद्र तट, कई उद्योग और आईटी कंपनियां हैं। यही कारण है कि इसे राज्य का प्रशासन चलाने के लिए एक मजबूत विकल्प माना गया है।

विधायी राजधानी – अमरावती

अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह विधायी राजधानी है, जहां राज्य की विधानसभा और विधायक बैठकें करते हैं। पहले अमरावती को ही आंध्र प्रदेश की एकमात्र राजधानी बनाने की योजना थी। लेकिन बाद में सरकार ने भूमिकाओं को बांटने का फैसला किया। अमरावती अपने सांस्कृतिक इतिहास और प्राचीन बौद्ध अमरावती स्तूप के लिए भी जानी जाती है।

न्यायिक राजधानी – कुरनूल

कुरनूल आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी है। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट यहीं से काम करेगा। कुरनूल का ऐतिहासिक महत्व भी है, क्योंकि हैदराबाद के राजधानी बनने से पहले 1953 में यह आंध्र राज्य की राजधानी था। कुरनूल को यह भूमिका देने से रायलसीमा क्षेत्र में भी अधिक विकास लाने में मदद मिलेगी।

तीन राजधानियां क्यों?

तीन राजधानियों का विचार 2020 में "आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास अधिनियम" के तहत पेश किया गया था। इसका मुख्य कारण पूरे राज्य में विकास को समान रूप से बांटना था। सरकार चाहती थी कि विकास किसी एक शहर तक सीमित न रहे और वहां ज्यादा भीड़ न हो, बल्कि सत्ता और अवसर पूरे राज्य में फैले।

दक्षिण अफ्रीका से मिली प्रेरणा

तीन राजधानियों की यह व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है, जहां प्रिटोरिया (कार्यकारी), केप टाउन (विधायी), और ब्लोमफोंटेन (न्यायिक) नाम की तीन राजधानियां हैं। आंध्र प्रदेश ने इसी मॉडल का पालन किया ताकि प्रशासन, कानून निर्माण और न्याय व्यवस्था को अलग-अलग शहरों में संतुलित किया जा सके।

 

