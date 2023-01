Raja J Chari: भारतीय-अमेरिकी यूएस एयरफोर्स में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्ति के लिए नामित

Biden nominates Indian American Astronaut Raja Chari ( @Astro_Raja ) who is on @NASA #Artemis team for moon missions for promotion to Air Force Brigadier General. @NASAArtemis #NASA pic.twitter.com/rupsdCGYuC

Take Weekly Tests on app for exam prep and compete with others. Download Current Affairs and GK app

एग्जाम की तैयारी के लिए ऐप पर वीकली टेस्ट लें और दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करें। डाउनलोड करें करेंट अफेयर्स ऐप