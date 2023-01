ICC Awards 2022: आईसीसी अवार्ड्स के सभी विजेताओं की लिस्ट जारी, जानें कौन बना मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर

ICC Awards 2022: आईसीसी ने वर्ष 2022 के सभी अवार्ड्स विजेताओं की घोषणा कर दी है. पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आज़म ने मेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर और मेन्स वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता.

इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर नैट साइवर (Nat Sciver) को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर और महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है. इसके साथ ही इंग्लैंड के रिचर्ड इलिंगवर्थ (Richard Illingworth) को अंपायर ऑफ द ईयर चुना गया है. रिचर्ड ने यह अवार्ड 2019 में भी जीता था.

