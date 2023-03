भारतीय सेना के पास होगा खुद का सैटेलाइट, इसरो के साथ ₹3,000 करोड़ की डील

Defence Ministry inks two contracts with Bharat Electronics Limited, worth Rs 2,400 cr, for procurement of Automated Air Defence Control & Reporting System ‘Project Akashteer’ for Indian Army & Sarang Electronic Support Measure systems for Indian Navy. Rs 3,000 crore contract…

